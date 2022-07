Piscina, giostre, attrazioni: biglietti in super offerta. Tutti pazzi per il parco alle porte di Roma

Trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, non soltanto in piscina, non soltanto su giostre e montagne russe. C'è un parco a Roma che riesce benissimo ad unire le due cose per regalare adrenalina e refrigerio anche nei più caldi giorni d'estate. Parliamo di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv.

Cinecittà World, divertimento e relax in piscina

Oltre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live ogni giorno, 60 eventi previsti nella stagione e una piscina con sdraio ed ombrelloni disponibili e gratuiti.

La Cinepiscina del parco, di 1700 metri quadrati, con annessa spiaggia di sabbia, offre cannoni e giochi d'acqua oltre ad un imponente maxi-schermo per godersi film, spettacoli e programmi direttamente al fresco nell'acqua. La piscina è, inoltre, circondata da centinaia di ombrelloni e lettini totalmente gratuiti fino ad esaurimento e dotata di spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Nell'estate 2022, inoltre, Cinecittà World ha presentato una rinfrescante e rilassante novità: il Fiume Paradiso, per lasciarsi cullare dalla corrente in un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina e fare il bagno a bordo di comodi gommoncini, amache galleggianti, salvagenti per bambini, immersi nella natura. Oltre 300 metri di percorso sinuoso tra spettacolari palme e spiaggette di sabbia dorata ispirate alla natura Thailandese.

Una giornata a Cinecittà World: la super offerta

Ma che costo ha vivere questa esperienza, magari con tutta la famiglia? Con Shop Today è possibile acquistare il biglietto di Cinecittà World, che dà libero accesso ad attrazioni, spettacoli e Cinepiscina, ad un prezzo stracciato. Meno di un ingresso in una normale piscina romana.

Se in una piscina all'aperto in città, infatti, il biglietto di un adulto varia dai 15 ai 20 euro e quello dei bambini è leggermente ridotto, a Cinecittà World - approfittando dell'offerta che Shop Today - è possibile entrare con soli 16 euro a persona.

Cosa vuol dire? Che una famiglia media di 4 persone può trascorrere, con meno di 70 euro, una giornata ricca di ogni divertimento. I più piccoli avranno a disposizione attrazioni a loro dedicate, oltre ovviamente agli avvicenti spettacoli live e alla piscina super divertente. I più grandi potranno cimentarsi in montagne russe dentro e fuori dall'acqua, sfidare la furia dei dinosauri a bordo di uno spettacolare simulatore in 4D in Jurassic War, attraversare i peggiori incubi del Cinema Horror tra i set da paura che hanno fatto la storia e tanto altro ancora.

All'interno del parco divertimenti del Cinema e della Tv, inoltre, sono presenti tante aree dove poter mangiare.

Un'occasione da non perdere, un'esperienza da vivere. Qui il link per non farsi sfuggire la conveniente offerta di Shop Today.