Ordine Ingegneri Napoli: 4 borse di studio in memoria di Marco Senese

L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, presieduto da Edoardo Cosenza, mette in palio quattro borse di studio per tesi di laurea da 1.500 euro ciascuna, nell’ambito della quarta edizione del premio in memoria dell’ingegner Marco Senese, già vice presidente e tesoriere dell’Ordine, scomparso prematuramente.

Possono concorrere ingegneri under 30, laureati con laurea specialistica/magistrale o laureati triennali, iscritti all'Ordine di Napoli da meno di cinque anni. Ai laureati con titolo quinquennale verranno attribuite tre borse, i laureati triennali concorrono invece per l'aggiudicazione di una borsa.

Si può partecipare con tesi di laurea dedicate a idee e progetti innovativi per lo sviluppo tecnologico e per il miglioramento della qualità della vita.

Il termine per inviare la domanda di partecipazione è fissato alle ore 12 del 20 aprile 2021, la domanda va inviata via Pec all'indirizzo segreteria@ordingna.it . Sul sito dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli è consultabile il bando, con il dettaglio della documentazione da presentare e delle modalità di presentazione.

“Marco Senese, Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli (nel quale ricoprì fra le altre anche le cariche di Consigliere Tesoriere e di Vice Presidente) – spiegano i promotori del premio - è scomparso nel novembre 2016, lasciando il ricordo di un professionista rigoroso e il rimpianto per un personaggio dalla profonda umanità e generosità, virtù celate da un naturale riserbo. Anche quest'anno il premio ritorna, per contribuire a mantenere vivo il ricordo di Marco Senese, del suo impegno e della sua voglia di fare, di innovare e di agire”.