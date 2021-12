Spy story, "Il tesoriere" di Gianluca Calvosa al RUN

Giovedì 16 dicembre alle ore 18.00, presso la sede di RUN in via del Parco Margherita 35, Gianluca Calvosa presenterà il romanzo "Il tesoriere" edito da Mondadori.

Ambientato tra il 1972 e il 1976, prima dell'omicidio Moro, il racconto è un resoconto degli anni che cambiarono l'Italia non solo sui temi politici, ma anche su quelli sociali e culturali. Una ricostruzione del nostro Paese affascinante dal punto di vista romanzesco, e rigorosa da quello storico. Se in Italia ancora oggi la memoria degli anni Settanta è inquinata dai tabù e dal silenzio, “Il tesoriere” riporta alla luce storie di soldi, di militanza e di tradimento, restituendoci con una nuova chiave di lettura un decennio che non va dimenticato.

A dialogare con Calvosa, editore di Formiche, magazine multimediale di economia e politica, ci saranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, lo scrittore Maurizio de Giovanni e il giornalista Carlo Puca. Le letture saranno affidate all'attrice Maria Pia Calzone.

Ingresso libero.