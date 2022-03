Giornata della Lettura, Antonella Casaburi rivela il segreto per donare immortale bellezza all'anima

Il 24 marzo si festeggia la Giornata mondiale per la promozione della Lettura. A ricordarci quanto sia fondamentale diffondere sempre più la pratica della lettura come mezzo per accrescere la cultura, tanto più in un momento storico come questo, è la scrittrice Antonella Casaburi, autrice del romanzo Mirari.

"Il libro può essere una risorsa preziosa per evadere dalla realtà che ci attanaglia tutti i giorni: l'odore delle pagine di un libro nasconde il segreto della felicità; compagno di vita straordinario, il libro ci aiuta a conoscere meglio noi stessi, ci portanovunque vogliamo, ci apre la mente e il cuore, non ci lascia mai solo e facendoci vivere molte vite ci regala nuovi occhi per guardare il mondo.

Uno dei piaceri della vita è leggere un buon libro. Il motivo? Perchè i libri parlano di vita! Perchè immergendosi nelle pagine ci si abbandona in una realtà affascinante dai contorni reali, si conoscono storie e personaggi che rimangono dentro di noi.

Come riconoscere un buon libro? Il buon libro ti fa sentire rapito, parte stessa della storia, fino al punto da identificarsi con uno dei personaggi. E quando questo accade, il libro e il suo autore hanno svolto il loro ruolo, la loro funzione, che è allo stesso tempo una funzione di catarsi, di formazione, di evasione.

Avvicinare i giovani alla lettura è un dovere per ciascuno di noi; un dovere che coinvolge in particolar modo genitori, educatori, librai e scrittori; giacchè la lettura è il segreto per donare immortale bellezza all'anima".