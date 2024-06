Alice e il suo meraviglioso mondo arriva per incantare l'estate napoletana | Video e Foto

“Le erano successe tante cose straordinarie che Alice cominciava sul serio a credere che per lei non ci fossero cose impossibili” scrive Lewis Carroll nel suo capolavoro Alice nel Paese delle Meraviglie portando i lettori di tante e tante generazioni a fantasticare su quel mondo surreale e sublime che la sua giovane protagonista sogna, immagina o forse viene risucchiata per farla vivere in quella realtà parallela. Questo è quello che avviene quest’estate, da oggi fino al 30 settembre, alla Mostra d’Oltremare con Alice Lost Inside You, un percorso narrativo strutturato da performance, luci e istallazioni colorate che portano gli spettatori di tutte le età a rivivere capitolo dopo capitolo gli incontri folli e le avventure dense di significato vissute da Alice.

Bimbi con le loro famiglie, ma anche adulti si perdono ore e ore tra le gigantesche le 1500 installazioni artigianali create apposta, i labirinti in cui la musica esplode divertendo e confondendo dove ci si imbatte anche nei performer che impersonano quei personaggi iconici, tutto questo proprio per far provare sulla pelle del pubblico ciò che avrebbe vissuto ad Alice.

Da Balloon Museum a This is Wonderland

Alice lost inside You è un ambizioso format che fa parte dell’articolato progetto This is Wonderland ideato dalla Lux Eventi, la vivace realtà che ha portato a Napoli il Balloon Museum e dopo aver dominato per mesi e mesi prolungando di volta in volta la sua permanenza, con Alice inside You di This in Wonderland mira ha conquistare l’estate napoletana, portando alla Mostra sia i cittadini che i turisti.

I format di This is Wonderland partono di far rivivere favole dal vivo occupando spazi vastissimi ed è il caso di Alice alla Mostra d’Oltremare occupando oltre 40.000 metri quadrati dove sono allestiti le mura magiche del Labirinto di Carte, sfidare la Regina di Cuori a una partita a scacchi, il mondo nebbioso del Bruco. Ovviamente non può mancare l’Area del Tè con il cappellaio matto per poi lasciarsi sorprendere dalla propria immagine riflessa negli specchi disorientanti. Infine, ogni sera, uno spettacolo ideato e prodotto da professionisti del settore e messo in scena da attori dove le sontuose coreografie contribuiscono a dare il colpo d’occhio.

Gli Orari di Alice Lost inside you

E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? Grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare allo spettatore tutte le sere, a partire dalle ore 19 fino all’1 di notte entrando dal Laghetto di Facilities della Mostra d’Oltremare. Ad accogliere grandi e piccini non può che esserci il Bianconiglio che saltellante esclama 'E' Tardi! E' tardi! Dobbiamo andare dalla Regina...'

I bambini si divertiranno da Alice lost inside you ma anche gli adulti non resteranno scontenti: loro si potranno intrattenere nell’area dedicata al Brucaliffo con il bar che richiama quelle atmosfere misteriose e fluttuanti.

“Siamo entusiasti di ospitare negli spazi della Mostra d’Oltremare ‘This is Wonderland’ che tra installazioni originali, luci e suoni sarà un’avventura avvincente per chi, al di là dell’età, vuole ripercorrere storia di Alice e incrociare i personaggi a cui tutti siamo affezionati” affermano sia il Presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli che la consigliera delegata Marica Caputo “La Mostra d’Oltremare è un gioiello della città e la nostra speranza è che eventi di caratura internazionale come Alice Lost Inside You e le altre manifestazioni che annunceremo portino non solo i napoletani ma anche i turisti”.