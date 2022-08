'A cartulina 'e Napoli: successo per lo spettacolo al Maschio Angioino

In occasione della rassegna di eventi "ESTATE A NAPOLI", grande successo di spettacolo e di pubblico presso il Maschio Angioino in coincidenza dei 40 anni di attività artistica del M° Mario Todaro.

L'evento porta per titolo "A CARTULINA E NAPOLI", con organizzazione professionale e regia del M° Mario Todaro con la direzione artistica dello showmen Ciro Giorgio. Nell'occasione Gli Alleria Show & Friends ci hanno portato in un viaggio tra le note famose del panorama musicale partenopeo. A condurre la serata, il presentatore dei Festival e dei Vip Ralph Stringile coadiuvato dalla simpaticissima e brava soprano Serena Stabile.

Gli artisti sono stati accompagnati tutti dal M° Mario Todaro al Piano. Ad aprire la kermesse sono stati il gruppo Gli Alleria Show composto dal M° Mario Todaro al piano e da Pino Silvestri con la canzone Allerja ,a seguire Antonio Di Castaldo con "O Bene mio"Sossio Giordano con "Malafemmena" il duo Giampietro Ianneo e Giovanni Caso con una esilarante e divertentissima performance teatrale, Genny Nugnes con "Comm'aggia fa", Gennaro De crescenzo con "Natu sole", Lilly Amati in una danza orientale in "Le ali di Iside", la coppia Eugenio Chartier e Viviana Cozzolino in "Dicitencelle vuje" e "Caruso" l'imitatore Massimiliano Cimino con i suoi personaggi televisivi, Antonio De lisi con "Tarantelluccia" e "Tammurriata nera" Massimo Penza con "A vita mia" Il M° Mario Todaro ha eseguito al piano un omaggio musicale all'amico Enzo Gragnaniello, Genny sacco con "Che sara'"Imma Palumbo con "A cartulina e Napoli" Pino Silvestri con "Tutta pe Mme" il soprano nonche' presentatrice storica con "'O sole mio "il direttore artistico ed organizzatore di eventi di spessore quali la PIEDIGROTTISSIMA, Ciro Giorgio con un tributo a Renato Carosone.

Tra il pubblico presenti i registi Nando de Maio per il film W GLI SPOSI e Francesco Vecchione per AMBITA EREDITA'. Per le istituzioni sono state introdotte sul palco le segunti personalita' per l'VIII municipalita' la vice presidente Anna Distinto, Giuseppe Esposito, Alessia martelli,De Vito Amleto, per la seconda municipalita' Francesco Pollio.

Tra il numerosissimo pubblico presente per il Cral Comune di Napoli il presidente Leopoldo Manfredonia, la vice presidente Mela Macaluso, la segretaria Francesca Raucci, gli amici Leopoldo Staffelli, Antonio Cernichiara, Lidia Guarino ed Emanuele Staffelli della STAR PROJECT 2.O, ed ancora gli amici di Todaro ex colleghi del Comando 22° gruppo Radar Aeronautica Militare di Licola. Il Presentatore Ralph Stringile nel salutare e ringraziare il pubblico ha invitato tutti gli artisti partecipanti sul palco a cantare "'O surdato nnammurato" e tutti sono stati applauditi da un pubblico all'inpiedi e soddisfatto con una lunga STANDING OVATION .per le foto Giuseppe Vincolo e Susy Barbato, per le riprese web Davide Guida