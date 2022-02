"La cultura ci rende libere", iniziativa per la Giornata Internazionale della Donna

La cultura ci rende libere è il tema della nuova iniziativa promossa dalle donne del circolo PD Vomero, che si terrà domenica 6 marzo in Via Scarlatti per la festa della donna.

“Presso il gazebo, che installeremo per l’occasione – spiegano Fabiana Anzilotti e Alessandra Riccio, componenti del circolo PD Vomero - ci saranno libri relativi ai temi donne e famiglia, ma anche romanzi scritti da grandi personaggi femminili, che regaleremo al fine di diffondere cultura”.

L’evento rientra negli interventi promossi dal Circolo PD Vomero per garantire l’eguaglianza sostanziale fra uomini e donne, ma soprattutto, in occasione dell’8 marzo sarà diretto a celebrare l’indipendenza delle donne attraverso la cultura.

“Non c’è nessun cancello, nessun lucchetto, nessun catenaccio che potete mettere alla libertà della mia mente”, la citazione di Virginia Woolf rappresenta appieno il senso dell’attività che svolgiamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi" – chiarisce Enza Turco, delegata del Circolo Pd Vomero alle pari opportunità.