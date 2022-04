Cucs 2022: a Napoli il vii convegno di cooperazione allo sviluppo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il VII Convegno della rete CUCS si terrà a Napoli nelle sedi dei due atenei dal 21 al 23 aprile 2022, organizzato congiuntamente dalle due Università degli Studi di Napoli Federico II e L’Orientale. Le università, insieme a numerosi altri attori della cooperazione internazionale allo sviluppo, si incontrano per stimolare il dialogo e il confronto, rivolgendo una particolare attenzione ai giovani, studenti e a coloro che prenderanno parte all’evento. Il Convegno mira all'edificazione di una rete orizzontale che, in una logica di co-progettazione e condivisione di saperi, sia in grado di promuovere lo sviluppo dell'innovazione, nonché di implementare strategie e azioni utili a partire proprio dalla conoscenza prodotta dalle Università, contribuendo a “rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile” (Goal 17 degli SDG). L’evento sarà, inoltre, fondamentale per comprendere l'attualità di un rafforzamento necessario della reciprocità tra Nord e Sud del mondo. Alcune delle sfide che verranno affrontate: la sostenibilità delle città, la ricerca di nuove fonti di energia rinnovabili e l'importanza della sanità, la maggiore tutela delle tradizioni e dei beni culturali materiali e immateriali; senza dimenticare la sostenibilità ambientale, quella alimentare, la salvaguardia degli oceani e delle acque interne e molto altro. Nella giornata di inaugurazione del 21 aprile, il Convegno avrà in particolare l’onore di ospitare: Guido D'Urso e Antonia Soriente, del Comitato Organizzatore locale di CUCS Napoli 2022; Guido Zolezzi, Coordinatore della Giunta CUCS; Adriano Rossi, Presidente dell'Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente (ISMeO); Leonardo Carmenati, Vicedirettore Tecnico Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); Antonio Felice Uricchio e Brigida Blasi, rispettivamente Presidente ANVUR e responsabile Unità "Terza Missione e Impatto" (ANVUR); Giuseppe Mistretta del MAECI e Vicedirettore della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali; Maurizio Tira, Rettore Università degli Studi di Brescia, Membro della Giunta della CRUI con delega all'internalizzazione. Tra i Keynote Speakers del primo giorno parteciperanno: Ernest Aryetey di ARUA e AERC; Luigi Greco dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, già Responsabile del progetto GuluNap; Zahi Hawass, egittologo; Ginevra Letizia, napoletana di origine e al servizio della cooperazione italiana in Africa per diversi decenni. In conclusione, i rettori dei due atenei organizzatori, Matteo Lorito dell'Università Federico II e Roberto Tottoli dell'Università L'Orientale, porranno i saluti del primo e ultimo giorno del Congresso.