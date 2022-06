Critical Mass Napoli: torna la pedalata collettiva per la Mobilità Sostenibile

Per tutti i ciclisti - e non - di Napoli e dintorni, torna l'appuntamento con la Critical Mass.



"Un appuntamento mensile in bicicletta - spiegano gli organizzatori - in giro per Napoli all'insegna della nostra libertà individuale di viver sani e a minimo impatto ambientale, dedicata al movimento, all'amicizia, al benessere e al miglioramento delle nostre vecchie e distruttive abitudini per un'alternativa sana, per una vita senza macchine che ci farà riappropriare della nostra indipendenza (mentale, economica ed energetica). Ogni mezzo ad emissioni zero sarà il benvenuto. Chiunque sia in possesso di un impianto audio sarà ancora più il benvenuto"

Inoltre, per chi non possedesse o non volesse/potesse utilizzare la propria bici, è possibile affittarne una su uno di questi siti:

- www.bicyclehouse.eu

- www.irentbike.it

- www.mavin.bike

- www.milanocicli.it

(o altri che potrete trovare autonomamente su Google)