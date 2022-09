Creativity for life, al MANN in mostra gli scatti realizzati da ragazzi ospitati in comunità

Un viaggio fotografico nato 9 anni fa. Tante le energie in campo: alcuni ragazzi napoletani sottoposti a misure cautelari in comunità, l'Associazione Jonathan, da tempo impegnata per la rieducazione di minori e giovani adulti dell'area penale, e l'azienda Videndum Media Solutions. Sotto l'egida del Centro di Giustizia Minorile del capoluogo campano, sono partiti, così, laboratori didattici itineranti: lo scopo è stato imparare a vivere e conoscere la complessità della realtà metropolitana, con il supporto fondamentale dell'obiettivo della macchina fotografica.

La mostra "Creativity for life", in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da giovedì 15 settembre 2022 (inaugurazione ore 15) al 15 gennaio 2023, raccoglie circa ottanta scatti che sono il frutto del lavoro dei ragazzi ospitati in comunità: uno di loro, che realizzerà le immagini del vernissage al MANN, è oggi un fotografo professionista.

Partecipazione, condivisione, reinserimento: sono queste le parole chiave di una mostra suggestiva, in cui trapelano originali tagli prospettici. Immancabili, naturalmente, gli scatti dedicati a Napoli, ai suoi vicoli e ai suoi abitanti; focus anche su Procida Capitale della cultura e su alcuni progetti destinati alla salvaguardia dell'ambiente; surreale la bici abbandonata in un campo per trasmettere, forse, il senso di solitudine di chi teme di non avere altre chance.

L'esposizione, promossa in collaborazione con i Servizi Educativi del MANN (Responsabile: Giovanni Vastano; staff: Angela Rita Vocciante), testimonia, ancora una volta, l'attenzione rivolta dalla direzione del Museo a tutte le esperienze virtuose di integrazione delle comunità a rischio marginalità sociale nel nostro territorio.

Il progetto narrato dalla mostra non soltanto è una prima esperienza che è stata esportata in altri paesi europei, ma rispecchia buone pratiche di Corporate Social Responsibility.