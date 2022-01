Il San Carlo posticipa la prima rappresentazione di "Lucia di Lammermoor"

Il San Carlo posticipa la prima rappresentazione dell’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.

La nota del Teatro:

La Direzione Artistica del Teatro di San Carlo, costretta dagli ultimi sviluppi della pandemia, ha deciso di posticipare la prima rappresentazione dell’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti dal giorno 15 al giorno 18 gennaio alle ore 20.00.

Il pubblico in possesso del biglietto per lo spettacolo del 15 gennaio sarà dunque spostato su martedì 18 gennaio, mentre il pubblico di martedì 18 gennaio potrà scegliere se mantenere la data acquistata o convergere su venerdì 21 gennaio.

Sul sito del Teatro saranno pubblicate le modalità per il cambio data, così come nelle prossime ore saranno inviate le comunicazioni via mail.

La Fondazione si scusa per il disagio.

Per tutte le informazioni necessarie è possibile contattare la biglietteria tutti i giorni dalle 10 alle 18.

T. 081 7972331 / 421

email: biglietteria@teatrosancarlo.it