Country Coffee Brecht: brunch e improvvisazione teatrale

Domenica 7 novembre Al Country Flavor appuntamento con Country Coffee Brecht: uno speciale brunch con improvvisazione teatrale.

Parole, situazioni e luoghi diventano il seme per le storie improvvisate dagli attori in un susseguirsi di stili divertenti e coinvolgenti.

Le improvvisazioni traggono origine dai suggerimenti del pubblico. L’utilizzo di schemi improvvisativi differenti (narrazione, monologo, canzone, espressione corporea, ecc.) si traduce in una vasta gamma di linguaggi teatrali, adattabili di volta in volta alla situazione e all’ambiente in cui si agisce.

Fiabe e storie improvvisate, giochi teatrali e l’uso continuo dei suggerimenti proposti, terranno gli spettatori in continua attenzione di un evento irripetibile perché improvvisato.

Gli attori saranno costantemente messi in difficoltà e stimolati dal pubblico nel corso di una performance teatrale davvero senza rete.

IN SCENA

Maura Bellini, Martina Di Leva, Massimo Magaldi, Diego Purpo

MUSICHE

Marco Biondi

IL PROGRAMMA

ore 11:00 accoglienza e aperitivo di benvenuto

ore 12:00 Inizio spettacolo

ore 13:00 buffet by Country Flavor

INGRESSO

Intero: 15,00€

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria



INFO E PRENOTAZIONI

t: 388.65.68.109

@: corsi.countryflavor@gmail.com

https://www.facebook.com/events/s/country-coffee-brecht-spettaco/224974382953667/

MISURE ANTI-COVID

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, l'accesso all'evento è consentito solo attraverso la presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass).

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso unitamente ad un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) non sarà consentito l’accesso all’evento.

I minori di 12 anni sono esentati dall'esibizione della documentazione.

All'interno degli spazi, per la fruizione dell'evento saranno applicate le regole di distanziamento e sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherina.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...