Al via il primo Country Beer Fest: birre artigianali, cibo e tanti ospiti

A Casamarciano arriva il primo Country Beer Fest della Campania con fiumi di birra, cibo e tanti ospiti.

Start stasera, giovedì 4 luglio, in via Nazionale delle Puglie, alle spalle della galleria commerciale SMART SPACE guidata dall'imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore.

Due weekend all'insegna del puro divertimento e del gusto da trascorrere all’interno di un’area di 7500 mq.

Ben 7 giorni con la firma di Luca Iossa da trascorrere in perfetto stile Far West gustando le migliori birre artigianali accompagnate da prelibatezze tipiche messicane ma anche partenopee e campane. Il tutto in una grande area che per l’occasione sarà invasa da stand e allestimenti in tema country.

Si parte oggi, giovedì 4 luglio con il celebre showman Antonio Manganiello, accompagnato dal sassofonista Rocco Di Maiolo, che tra comicità e melodie allieteranno la serata inaugurale del festival. Il 5 luglio sarà, invece, la volta di Matteo Vitolo, nelle vesti di Nino D’Angelo, e Julia del Gaudio. Il 6 luglio a scatenare la platea, insieme alla deejay Martina Rossi, sarà Ivan Cozzolino che tornerà a ravvivare la kermesse anche nella penultima data, quella del 13 luglio.

Domenica 7 luglio la band dei Frogs Country Rock farà letteralmente esplodere l’anima western dell’evento.