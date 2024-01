Costruzioni Terapeutiche vol. 2: esce il nuovo EP del cantautore napoletano Erricorù

Dopo il successo della presentazione dell’ anteprima all’Auditorium Novecento, nel cuore del centro storico di Napoli, è finalmente uscito "Costruzioni Terapeutiche vol. 2" il secondo EP del cantautore napoletano Erricorù, classe 1982, noto per il suo ricco percorso musicale. L’EP è ora disponibile per l’ascolto e il download su tutte le piattaforme e store digitali.

Questo nuovo capitolo, composto da 5 brani inediti, si unisce al primo volume pubblicato nel dicembre 2021, tutti editi per l’etichetta Monkey Music.

Il secondo volume, a distanza di due anni dal precedente, rappresenta una significativa evoluzione artistica. Affiancato dal produttore Diego Olimpo e supportato da musicisti che hanno condiviso con lui diverse esperienze musicali, questo nuovo lavoro si distingue per una complessa scelta stilistica, compositiva e sonora. La lingua napoletana, predominante nei testi, si rivela un veicolo straordinario per esplorare le profondità dell'anima umana, condividendo emozioni e vissuti in modo autentico e coinvolgente. I testi, arricchiti da una molteplicità di linguaggi, testimoniano la versatilità artistica del cantautore, che riesce a trasmettere messaggi universali attraverso il suo stile musicale unico.

Dopo una lunga e apprezzata carriera in diverse cover band, Erricorù decide di esplorare nuovi orizzonti musicali attraverso il progetto corale e sperimentale Metaverso. Nel 2019 invece, dà vita al suo progetto solista, mettendo insieme una collezione di canzoni scritte nel corso degli anni e dando vita al primo volume di "Costruzioni Terapeutiche" pubblicato nel 2021 con cui accede alle selezioni finali di Sanremo Rock del 2023 al Teatro Ariston.

Hanno collaborato alla realizzazione dell’EP: Giampiero Fusco - batteria e arrangiamenti, Luigi Augusto Malcangi - basso e arrangiamenti, Adele Espinosa - basso, Raffaele Norma - batteria.

IN FOTO: Erricorù ph L'Atelier Multimediale