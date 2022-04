Cosmo in concerto a Napoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2022 al 01/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sono passati pochi giorni dall’enorme successo de La prima festa dell'amore e Cosmo annuncia oggi le prime date del caldissimo tour estivo, prodotto da DNA Concerti, che lo porterà in giro per l’Italia a partire da giugno 2022.

Da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, la dimensione di COSMO avanza a passo svelto nella sua nuova bellissima e tanto attesa pagina live, inaugurata dal Blitz milanese dello scorso autunno e dal vero e proprio festival La prima festa dell'amore , che lo scorso weekend ha riunito a Bologna 9000 persone in tre giorni, un pubblico vario, coloratissimo, di diverse età, estrazioni e provenienze geografiche, in pista dal pomeriggio fino a tarda notte per un’esperienza collettiva unica e irripetibile.

A Napoli l'appuntamento è il 1° luglio nell'ambito del SuoNa Festival all'Ex base Nato.

Con uno show coinvolgente, tra grandi brani del passato e pezzi più recenti dall’ultimo progetto discografico LA TERZA ESTATE DELL’AMORE (Columbia Records / Sony Music Italy / 42 Records), COSMO è pronto a stregare il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa.

Info e prevendite www.dnaconcerti.com.

IN FOTO: Cosmo PH. Miseria Nera