Alla Cartiera si ride a crepapelle con Antonio & Friends

Alla Cartiera arriva un settembre… tutto da ridere! Dal 3 all’11 settembre, dalle ore 21, sul palco esterno del Centro saliranno i più famosi e amati comici della trasmissione Made in Sud e non solo! La rassegna, intitolata Antonio & Friends, vedrà come presentatore e showman in tutte le serate l’attore e cabarettista Antonio D’Ausilio, che porterà in scena tanti suoi amici e compagni di sketch. In più tutte le sere sul palco ci saranno anche gli artisti del laboratorio di comicità CabEMuro! Ma scopriamo insieme il programma degli spettacoli.

Sabato 3 arriverà il grande Francesco Paolantoni, attore e comico tv protagonista di storiche trasmissioni come “Mai dire Gol” e “Quelli che il calcio” e “Zelig”. Domenica 4 grande attesa per Peppe Iodice, uno dei volti più noti ed amati del panorama italiano della risata. Lunedì 5 sarà il turno di Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo, in arte Enzo & Sal, esilarante e amatissima coppia che arriva direttamente da Made in Sud. Martedì 6 salirà sul palco un’altra coppia che con i suoi sketch ha conquistato il pubblico televisivo e non solo: Ciro Ceruti & Serena Caputo. Preparate i fazzoletti, perché riderete fino alle lacrime... Mercoledì 7 sarà la volta di Nello Iorio, conosciuto anche come “nonno moderno”. Giovedì 8 arriva Simone Schettino, comico e cabarettista italiano che si auto-definisce ironicamente “fondamentalista napoletano”. Venerdì 9 si ride a crepapelle con Paolo Caiazzo, che con la sua ironia pungente ha conquistato il pubblico di Made in Sud e non solo. Sabato 10 le risate continuano con Mariano Bruno: da Pigroman a Roberto Bollicine, i suoi personaggi sono uno più divertente dell’altro. E domenica 11 preparatevi al gran finale con la coppia più divertente e irriverente del panorama napoletano, gli Arteteca. Monica ed Enzo, tra i volti più seguiti del programma Made in Sud e protagonisti del film “Vita Cuore Battito”, vi faranno sbellicare dalle risate con i loro irresistibili sketch.

Dal 3 all’11 settembre non prendete impegni: alla Cartiera vi aspettano 9 serate ad alto tasso di comicità. L’appuntamento è dalle ore 21 sul palco esterno del Centro con i più divertenti, esilaranti, buffi, incredibili, assurdi comici della nostra meravigliosa terra.

Ingresso gratuito. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it e le pagine social del Centro, sempre aggiornate e ricche di contenuti.