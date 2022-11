Il corvo assassino: speciale cena con delitto

Venerdì 2 Dicembre 2022 ore 21:00 appuntamento con un nuovo episodio della cena con delitto: Il corvo assassino!



Torna il gioco spettacolo più divertente di tutta Napoli. Ogni appuntamento una storia diversa con un'unico comune denominatore: scoprire l'assassino!

Il delitto di questa sera è ambientato nella casa del famoso scrittore Edgar Allan Poe, dove ultimamente si stanno verificando diversi avvenimenti misteriosi.

La figlia, stanca di subire continui attacchi dal mondo dell'occulto decide di indagare sull'accaduto, ma quando arriva a leggere i diari della bella Lenora.... niente è più quello che credeva.



Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male!

Nel corso della serata, sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso (pochi posti a sedere) è necessario prenotare chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 350 012 1224