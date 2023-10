Corto Flegreo, a Bacoli la premiazione dei vincitori della terza edizione

Straordinario interesse e folla delle grandi occasioni per la serata finale della Terza Edizione del “Premio Corto Flegreo”, il concorso di cortometraggi ambientati nei Campi Flegrei, ideato e organizzato dall'Avvocato Maria Grazia Siciliano, presidente di Liberass aps. (nella foto con il vincitore Giulio Gargia).

Grazie al patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli, del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Parco Regionale dei Campi Flegrei, nonché del patrocinio dei Comuni Flegrei, la manifestazione ha bissato il successo della scorsa edizione, confermando per il momento della premiazione il valore di un lavoro attento e passionale.

Svoltasi nella Sala Ostrichina del Parco Reale Borbonico a Bacoli, e presentata dal giornalista Giuseppe Giorgio insieme alla stessa organizzatrice Siciliano, la serata conclusiva di Corto Flegreo 2023 è servita per premiare i prescelti tra gli otto finalisti dalla giuria composta, con la direzione dello storico del cinema, Giuseppe Borrone, da numerosi personaggi legati al mondo del cinema e dello spettacolo tra cui Francesco Paolantoni e Adele Pandolfi.

Così alla presenza di numerosi ospiti e tanti rappresentanti istituzionali legati ai comuni flegrei, ad essere premiati per questa terza edizione del Premio Cinematografico “Corto Flegreo”, sono stati Samuel Corsaro e Luigi Massimo Nappo a cui è andato il “Premio Social” per il cortometraggio "Il viaggio tra le leggende” e Victora Pastore, intestataria della menzione speciale per il cortometraggio "Boom". A classificarsi al terzo posto con il lavoro “La periferia d'acciaio” è stato Fabrizio Frascogna mentre a piazzarsi al secondo posto è stato il corto "La terra dei giochi” di Mauro Di Rosa che ha pure ottenuto il premio per la creatività “Red Horn”. Infine a piazzarsi al primo posto e a conquistare il titolo di vincitore della terza edizione del Premio Cinematografico “Corto Flegreo” è stato il cortometraggio "Quel treno per Cuma” di Giulio Gargia con gli attori Antonella Stefanucci e Marco Francini.