Corteo a Napoli per la Giornata mondiale contro l'omobitransfobia

Per la Giornata mondiale contro l'omobitransfobia, il 17 maggio, il collettivo I'm Gay-Trans, Any Problem? promuove un corteo per le strade del centro storico di Napoli contro le discriminazioni di genere e per orientamento sessuale.

Punto di ritrovo è piazza Dante (uscita metro scale mobili) alle ore 16:00. Il corteo si snoderà quindi per le strade del centro fino a giungere a Largo Berlinguer.

"Dopo aver fatto sentire le nostre voci piene di colori per le strade principali di Napoli - spiegano gli organizzatori -, ci recheremo presso piazzetta Orientale al EL KRELLA CAFÈ per un'apericena e un DJ SET super queer e super colorato".