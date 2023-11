Corso Gratuito di Difesa Femminile - Donne al Sicuro

Due ore insieme per accendere la scintilla del coraggio e imparare qualcosa di utile mettendosi in gioco.

Lavoreremo sull'autostima, il riconoscimento dei pericoli, violenza e psicologia del confronto, Tecniche base di difesa personale, implicazioni giuridiche ed uso dello spray al peperoncino..... Consigli pratici e soluzioni smart, per affrontare le situazioni critiche.

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, l’Associazione Professionale IPTS in collaborazione con le amministrazioni comunali, centri sportivi, associazioni femminili, centri antiviolenza, centri di assistenza e ascolto, ha organizzato dei Corsi Gratuiti “Conosci, Previeni, Difenditi” programma di Antiaggressione femminile del progetto “Donne al Sicuro”, rivolti a tutte le donne a partire dall’età di 14 anni. percorso formativo:

- ANALISI DEI DATI E DELLE FORME DI VIOLENZA

- LA PREVENZIONE DIFENSIVA EFFICACE

- LA GESTIONE DEL CONFRONTO

- GLI EFFETTI PSICOFISICI DESTABILIZZANTI

- TECNICHE E TATTICHE DI DIFESA PERSONALE

- USO LEGITTIMO DELLO SPRAY AL PEPERONCINO