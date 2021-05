Corso di formazione per educatori dei centri estivi

Noi di Piedi per la Terra, crediamo che condividere l'esperienza di conoscenza della relazione uomo/natura si fondamentale per la società intera. Con le nostre piccole forze, abbiamo deciso di promuovere un'azione a servizio di coloro che svolgeranno le attività nei centri estivi di Napoli per il 2021, con la speranza di offrire un contributo qualitativo di cui in ultima analisi fruiranno i bambini.

Il breve percorso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a

unire la propria esperienza al lavoro educativo in natura. Educatori, animatori, insegnanti, agronomi, veterinari, naturalisti ecc. perchè ogni passione è la base per condividere conoscenze e cultura.

la sezione Junior, si rivolge agli adolescenti che si sentono diversi dalla massa o che sono appassionati di natura e vogliono fare le prime esperienze di formazione attiva.

Il percorso si svolgerà il martedì e giovedì delle prime due settimane di giugno 2021

adesione entro domenica 30 maggio

info 385621757 Vincenzo

