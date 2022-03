La disostruzione pediatrica come non l’avete mai vista: evento live a Napoli

Tappa a Napoli per il tour di Salvagente Italia, associazione che promuove la diffusione della prevenzione e del primo soccorso pediatrico. L'appuntamento è al The Space Cinema domenica 10 aprile dalle 10 alle 12:30.

La Disostruzione pediatrica come non l’avete mai vista è un imperdibile evento live studiato e ideato per chi si occupa della gestione di bambini.

Si parlerà dell’ostruzione pediatrica e della sua prevenzione, di svezzamento e autosvezzamento, di tagli sicuri del cibo con il nostro Chef, delle manovre di disostruzione e di come effettuare una chiamata di emergenza efficace.

Durante l’evento gli struttori spiegheranno la teoria delle manovre di disostruzione per tutte le fasce d’età e tutti i partecipanti potranno effettuare la prova pratica individuale su manichini di altissima qualità.

L’evento è adatto a chi non ha già frequentato corsi di disustrozione pediatrica promossi da il Salvagente Italia, perchè l’argomento verrà affrontato con contenuti inediti.

Per iscriversi, collegarsi al sito https://salvagenteitalia.org/corso/la-disostruzione-come-non-lavete-mai-vista-napoli/?v=cd32106bcb6d