Sicurezza e salute: a Mugnano corso gratuito di disostruzione di adulti, bambini e neonati

Sicurezza e salute, domani alle 17 a Mugnano il corso di disostruzione di adulti, bambini e neonati.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dal Comitato genitori e dalla Proloco Mugnano. Il corso, a cura dell’associazione “Cuore Campania”, si terrà nel teatro comunale. “Da quando sono mamma di una bambina di 8 mesi – sottolinea l’assessore al ramo Luisa Zincarelli - ho una grande paura. Il soffocamento da latte, un boccone o qualcosa andato di traverso. Non è solo il cibo al quale, banalmente possiamo pensare, ad ostruire le vie aeree, ma un giocattolo, una qualsiasi cosa che il bambino può portare alla bocca. In queste situazioni il panico potrebbe prendere il sopravvento, l’unico mezzo per affrontarle è l’informazione. Per poter aiutare i nostri bambini bisogna sapere cosa e come fare”.

Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: “Siamo lieti di patrocinare e di far svolgere nel nostro teatro comunale quest’importante iniziativa per la sicurezza e la salute dei bambini. Le tecniche di disostruzione, diverse in base all’età, sono delle vere e proprie manovre salva vita, fondamentali da conoscere soprattutto se si è procinto o si hanno già dei bambini”.

