Corso di Lingua Napoletana

Martedì 29 settembre 2020, dalle ore 17,30, presso Palazzo Venezia a Spaccanapoli, riprenderanno le lezioni di lingua napoletana organizzate dall'Associazione I Lazzari.

Gli appuntamenti totali saranno 15 (tutti cadenti di martedì e sempre dalle ore 17,30), curati da Davide Brandi (tutor) e non mancheranno artisti ospiti che doneranno una loro performance musicale, canora o di danza. Interventi anche del Prof. Gennaro De Crescenzo.

Il corso è pressoché GRATUITO. La formula sarà sempre la stessa: € 5 per l'aperitivo a fine lezione ed un contributo (una sola volta) di € 10 per il materiale didattico che verrà fornito a tutti i partecipanti.

Partecipare è semplice, basta prenotarsi ai numeri in locandina lasciando cognome e nome. Il numero dei posti è limitato per il rispetto delle restrizioni causate dal covid-19.



Associazione I Lazzari

c/o Palazzo Venezia

Via Benedetto Croce, 19 - NAPOLI

Tel.: 331 89 23 006



