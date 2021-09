Corso di Danzaterapia a Napoli

CORSO DI DANZATERAPIA - DANZA CREATIVA METODO MARIA FUX

È una danza che favorisce l'espressività, la creatività, la comunicazione, la mobilità corporea, la conoscenza e la percezione di se stessi, attraverso l’incontro con l’altro e con il gruppo. È un’occasione di cambiamento attraverso l’espressione delle potenzialità individuali. È l’ascolto del corpo e del proprio mondo interiore, danzando con i limiti e le possibilità. Corpo, musica, silenzio, spazio, voce, colori, immagini, oggetti stimolo, relazione con sé e con gli altri, sono gli elementi attraverso i quali nasce, ogni volta, con la creatività personale, un percorso coreografico unico.

È un corso adatto a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla danza.

Carmelita Partini conduce gruppi di danzaterapia-danza creativa dal 2008.

Collabora come docente presso la scuola di formazione triennale in danzaterapia-danza creativa “Risvegli - Maria Fux” di Milano, dove si è formata dal 2005.

Allieva di María Fux e María José Vexenat, continua la sua formazione con stage di aggiornamento.



Carmelita: 3338981618

