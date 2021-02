Da Napoli un corso di danza dei Nativi d'America online

Art Orient Academy Dance di Napoli organizza lezioni On-Line per piccoli gruppi

Corso Mensile Online Danza dei Nativi livello 1

Lezione di Prova Gratuita ore 17.00

Ogni corso On-line è realizzato con:

-Lezioni in diretta

- Video ripetizioni

- Appunti via e-mail o altro

- Attestato di partecipazione finale

- Saggio on line ( se realizzabile)

Ogni percorso avviato on line, continuerà anche dopo lo stato d'emergenza e sarà correlato e arricchito da da corsi o workshop in presenza quando sarà permesso. Nulla è Perduto e da ogni difficoltà facciamo nascere un Possibilità

info 3387981020

Data

Mercoledì 17 febbraio

Corso danza dei Nativi d'America Online

lezione di prova gratuita

info 3387981020

la danza degli spiriti, comunicazione con gli elementi ... danza tra terra e aria. danza della pioggia che porta con sé gli spiriti dell'abbondanza....