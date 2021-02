Da Napoli un Corso di Danza Antica on-line

Corso Mensile Online con Serena Ninuphar

livello 1 ( Rilascio attestato di partecipazione a fine corso)

Lezione di Prova Gratuita ore 17.00

(Ogni corso On-line è realizzato con :

-Lezioni in diretta

- Video ripetizioni

- Appunti via e-mail o altro

- Attestato di partecipazione finale

- Saggio on line ( se realizzabile)

Ogni percorso avviato on line, continuerà anche dopo lo stato d'emergenza e sarà correlato e arricchito da da corsi o workshop in presenza quando sarà permesso.

Nulla è Perduto

ed da ogni difficoltà facciamo nascere un Possibilità

info 3387981020



LA DANZA ANTICA

studio della danza Antica attraverso la ricostruzione storica da miniature, affreschi e nozioni storiche scritte, sarà come fare un viaggio danzante tra usi costumi passi ...

Avremo il piacere di iniziare on lineun corso con Serena del Gruppo le Neredi

CURRICULUM SERENA

Ho conseguito il diploma MIDAS, della Federazione Italiana danza sportiva,

come Maestra di ballo in Danze Orientali il 21 settembre 2013

Percorso di studi: Ho studiato sia danza moderna sia danza classica dal 1995 al 2000 presso la

scuola di danza "New Dance" di Daniela Santoni. Successivamente ho iniziato lo studio

della danza orientale insieme alle insegnanti Angela (Shahinaz),

Saad Ismail e Valentina Mahira (ROMA).

Ho seguito di stage di perfezionamento con Raquia Hassan, Jasmin Namu (Brasile), Kamelia, Soraya

(Egitto), Gaia Scuderi (ITALIA), Maya Gaorri(BRASILE), Anastasia Francaviglia (ITALIA), Maryem (ITALIA),

, Sandy D'Ali' (ITALIA)e Randa kamel(EGITTO).

- Sono Presidente, danzatrice e coreografa Associazione culturale Ninuphar Eventi

fondata il 17 giugno 2011.

L'associazione è nata nel Giugno 2011 con lo scopo di incrementare, organizzare e promuovere attività culturali con particolare

riferimento alla musica, l'arte, lo spettacolo e la rievocazione storica in genere .

- Ho realizzato uno studio sulle danze dell' antica Roma partendo dallo studio

delle danze del bacino del mediterraneo , servendomi delle raffigurazioni

a noi pervenute dall' antica Roma.

- ho Collaborato con diversi gruppi di ricostruzione storica dell' antica Roma a partire

e con alcuni gruppi di ricostruzione storica Medioevale curando appunto le danze storiche .

ho portato le danze antiche in Croazia a spalato, a Mosca, a Nimes , a Carnuntum e in diverse città Italiane

Ho Realizzato uno spettacolo culturale all' interno del Museo della Civiltà Romana (RM)

dal titolo "Marte e Tersicore e gli svaghi dell' imperatore"

- Dal 2008 al 2012 sono stata Danzatrice solista presso l'evento in onore di Diocleziano “Dani Diocleziana” a Spalato

- Attualmente insegna danza presso le scuole:

- Magia del Caribe Roma

Via Nomentana, Km 19.800 - Fonte Nuova (Tor Lupara - RM)

- Centro Studio Danza "Paganini"

Via Casilina, (RM)

Esperienza professionale in ambito direzione e organizzazione eventi

20 ottobre 2018 direttrice e regista evento in memoria di Traiano presso l’area archeologica dei mercati di Traiano

Agosto/novembre 2016: Bizzeffe.it ufficio responsabile commerciale network agenzie e tour operator turismo incoming .Mansioni:

marcheting area italiana

segreteria

custumer care agenzie turistiche italiane ed estere h24

invio mail

invio proposte commerciali

organizzatrice convegni

Giugno 2016 : direttrice e responsabile marketing Casa vacanze Ninuphar Maison di Roma

Dal 2011 ad oggi : presidente ,fondatore, direttrice, coreografa ballerina ,segretaria ,responsabile ufficio stampa, ufficio marketing e relazioni con l’estero, responsabile immagine , e organizzatrice eventi per Ass. culturale ninuphar eventi, associazione volta alla valorizzazione dei siti archeologici delle proposte culturali italiane e della attraverso la danza o altre proposte di interesse storico culturale .

Marzo 2010 impiegata presso "Direzionale EUR" Srl con le mansioni di:

progetto di organizzazione eventi

Aprile 2008 – Aprile 2010 segreteria eventi gruppo storico romano .

PROGRAMMA🌺

- Teoria

- Passi

- coreografia

- costumi

~Workshops :

descrizione

- abbigliamento:

Data Lezione di Prova Gratuita :

Martedì 26 Gennaio ore 17:00

Presso :

Accademia Danze Orientali Art Orient Academy dance di Napoli

Versione on line con link jisitmeet

Art Orient Academy Dance organizza Lezioni On-Line per piccoli gruppi

Benvenute a tutte nel mondo delle lezioni on-line di gruppo oppure individuali, tra danze e cultura il mondo sussurra purtroppo a causa di questa situazione creata dal covid 19 il mondo della danza è stato particolarmente colpito, ma noi andiamo avanti proponiamo pacchetti danzanti on-line individuali con un ottima offerta qualità durata e prezzo ma andiamo nel dettaglio

1. Lezione individuale ( prevede una lezione diretta con l’insegnante della durata di 60 minuti )

2. Studieremo passi base/ o combinazioni di passi

3. Movimenti nello spazio

4. Realizzazione di una piccola coreografia di base/ intermedia

5. Un po’ di teoria

6. Informazioni o realizzazione del costume

7. Sarà inoltre fornito la musica e gli appunti vari in riferimento

8. Video registrazioni per esercitazioni

Cosa occorre?

1. Una buona connessione internet

2. Uno spazio adeguato per fare esercizi

3. La camera deve inquadrare tutta la persona

4. Il collegamento tramite piattaforma jitsimeet mediante un link inviato dall’ insegnante (in caso di collegamento via PC occorre solo copiare il link nella barra degli strumenti in caso di collegamento via cellulare occorre prima scaricare l’app gratuita sul proprio cellulare jisitmeet )

5. Occorre fare un primo appuntamento on-line gratuito con l’Insegnate per controllare i dettagli

Come iscriversi ?

se non puoi seguire chiedi informazioni per il pacchetto di lezioni dedicate a te!

~ Stabilite insieme all’insegnante giorno e orario per la vostra lezione on-line (che potrà essere cancellata con preavviso 24 ore prima in caso di imprevisti )