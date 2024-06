All'Università Federico II, il Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica

Venerdì 28 giugno 2024, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà la VI edizione del Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica. Un'occasione unica per approfondire le tematiche legate all'investimento sostenibile e responsabile, sempre più al centro dell'attenzione di cittadini, imprese e istituzioni.

Un corso consolidato e in continua crescita

Giunto alla sua sesta edizione, il Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica si conferma come un appuntamento di riferimento per tutti coloro che desiderano acquisire competenze avanzate in questo settore in forte espansione. Il corso, organizzato dall'associazione CAFFE Aps-Ets e dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Ateneo federiciano, ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di operare con competenza e consapevolezza nel campo della finanza etica, contribuendo allo sviluppo di un sistema economico più giusto e sostenibile.

Gli interventi

Sono previsti interventi di diversi esponenti delle istituzioni e membri di spicco della società civile e del mondo accademico:

Sergio Costa, Vice Presidente della Camera dei Deputati

Franco Roberti, Procuratore nazionale Antimafia Emerito

Maria Antonietta Troncone, Procuratore del Tribunale di Napoli Nord

Giuseppe Ciuoffo, Vice Direttore Corso CafFE

Francesco Vaccaro, Regulatory Reporting Director Nexen Spa

Daniela Di Maggio, Mamma di Gio Giò vittima innocente della camorra

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Un'occasione imperdibile per professionisti e studenti