Corsi Estivi Danza 2021

Partecipa alle lezioni estive disponibili per il mese di Giugno e Luglio 2021

prenota la tua lezione max 5/6 PARTECIPANTI!

info 3387981020

seguendo le regole anti- covid

zona Chiaia in via G. Martucci oppure sulla terrazza d'Arte in via piscicelli

Martedì 1 Giugno ore 17:00

Bollywood Dance

Martedì 1 giugno ore 18:00

Danza Polinesiana

Mercoledì 2 Giugno ore 17:00

Danza Medievale

Mercoledì 2 Giugno ore 18:00

Danza Orientale

Giovedì 3 Giugno ore 17:00

Danza Dei Nativi d'America

