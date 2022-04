Corrado Paonessa live allo Spirits Cocktails'n'music

Allo Spirits Cocktails'n'music, continuano i concerti organizzati dal direttore artistico Rosa Vallefuoco: sabato 23 Aprile protagonista Corrado Paonessa, eccelso chitarrista.



Anno di nascita: 1963 – Start Professionale: 1985 (primo tour).

Musicista, didatta, produttore, molto versatile ed in continua evoluzione. Suona professionalmente in vari stili musicali, dal jazz all'elettronica, dal blues al manouche, dal rock al funk, dalla musica brasiliana a quella classica napoletana. Approfondisce i vari stili musicali sul campo, collaborando con artisti della scena italiana ed internazionale.

Inizia i suoi studi con la chitarra classica studiando privatamente per poter acquisire i titoli accademici, ma sceglie poi una strada completamente diversa, diventando uno specialista della chitarra moderna sia acustica (nylon e steel) che elettrica (archtop e solid body).

E' profondamente influenzato da Miles Davis per il suo approccio al jazz e da Prince per l'arrangiamento e la produzione. Crea vari progetti in tal senso, alcuni a suo nome e suona con molti musicisti americani ed europei. Vive in pieno tutto il periodo della fusion, accompagnando vari artisti americani che arrivano in Italia per clinics e stages.

Partecipa a molti tour di musica pop, da metà degli anni '80 fino al 2000. In questo periodo approfondisce tutte le tecniche chitarristiche del linguaggio rock, passando da Steve Vai / Joe Satriani al linguaggio di Jeff Beck e di quasi tutti i chitarristi della storia del rock.

Analizza ed approfondisce le varie tecniche adoperate dai chitarristi sia jazz che rock e, crea un metodo di insegnamento nel quale si affronta lo strumento, attraverso tutti i punti in comune esistenti nelle varie tecniche. Questo lo porta ad essere tra i più stimati ed apprezzati insegnanti di chitarra italiani. Il suo metodo è adoperato sia da chitarristi jazz che rock e molti sono i chitarristi celebri in Italia che hanno studiato con lui.

Dal 2000 in poi, dopo il suo incontro con Tommy Emmanuel, approfondisce lo stile one man band, la chitarra classica ed acustica ed i loro sistemi di amplificazione. Nello stesso periodo collabora con numerosi produttori di strumenti ed accessori musicali.

Partecipa alla progettazione e realizzazione di alcuni strumenti, approfondisce tutti gli stili musicali nei quali si utilizzano chitarre classiche, acustiche e gipsy jazz. Diventa responsabile in Italia di alcuni prestigiosi marchi internazionali. E' endorser e testimonial di vari brands tra i quali il prestigioso marchio R. Cocco Strings.

Dal 2000 in poi, è presente nei maggiori show internazionali come il Musik Messe of Frankfurt ed il NAMM of Los Angeles.

Si iscrive nuovamente al conservatorio, dove consegue titoli accademici (orchestrazione, improvvisazione, armonia, strumento, etc...), sarà una esperienza molto utile per comprendere le problematiche dell'insegnamento della musica nelle strutture pubbliche.

Dal 2012 insegna chitarra attraverso un innovativo laboratorio chiamato GTLAB da lui creato.

Insegna professionalmente Armonia e Live Performing in stage di Alta Formazione. In passato ha collaborato con le scuole più prestigiose di Napoli, città in cui risiede. Attualmente è il presidente della Music Instinct, prestigiosa associazione didattica.



Attualmente è impegnato nella produzione discografica e video, in progetti live, nella didattica.