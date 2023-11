Il Coro di voci bianche del San Carlo dà il via alla stagione natalizia de La Reggia Designer Outlet

Il concerto del Coro di voci bianche del Teatro San Carlo di Napoli apre la stagione natalizia de La Reggia Designer Outlet sabato 11 Novembre a partire dalle 16:00. L’appuntamento è nella piazza delle Palme del più grande outlet del Sud Italia del gruppo McArthurGlen vestita a festa che, anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione, regala agli ospiti del centro non solo un repertorio di melodie tra le più celebri e amate del periodo festivo, ma anche un omaggio all’opera e alla canzone napoletana.

I viali e le piazze de La Reggia saranno illuminati da installazioni che ricordano le luminarie dei piccoli centri del Sud, un grande albero decorato occuperà la piazza della fontana, ovunque scenografie di festa in stile McArthurGlen.

La performance, gratuita e aperta a tutti, è prevista fino alle 18:00 e coinvolge oltre 50 tra ragazzi e ragazze diretti da Stefania Rinaldi e si inserisce nelle numerose attività che sono state portate avanti con il lirico napoletano con cui è in corso una partnership già dal 2022. Accanto a promozioni riservate ai clienti del centro McArthurGlen che decidono di visitare il Teatro e gli spettacoli, sono varie le iniziative completamente gratuite portate avanti da La Reggia per avvicinare il proprio pubblico alla cultura e al mondo del teatro e dell’opera. In una selezione di negozi del centro è infatti ancora visitabile fino al 19 Novembre la mostra diffusa Un palco alla reggia che ha portato le atmosfere teatrali con abiti e accessori di scena nelle vetrine del centro. E ancora, il pubblico del teatro può accedere ad iniziative e sconti speciali esibendo al guest service biglietti o abbonamenti.

“Lo spettacolo dell’esibizione del Coro delle voci bianche del Teatro di San Carlo aggiunge un pizzico di magia al nostro Centro e dà il via alle celebrazioni di questo lungo periodo di festa. E’ sempre un privilegio per noi poter collaborare con il Teatro San Carlo e avere l’opportunità di ospitare questi giovani artisti. Siamo orgogliosi di poter offrire momenti come questo al nostro pubblico perché crediamo che la cultura e l’arte possano contribuire allo sviluppo del territorio in cui insistiamo” commenta Fabio Rinaldi, Center Manager de La Reggia Designer Outlet.