“Il coraggio di vivere”: incontro a Pimonte

Grande successo per l’incontro dal titolo “Il coraggio di vivere” organizzato dal Forum dei Giovani di Pimonte presso la sala convegni Ics Paride Del Pozzo di Piemonte fortemente voluto e sostenuto dal Consigliere della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo, che ha accolto le istanze e i desideri dei ragazzi del posto.

Presenti, tra gli altri, il magistrato antimafia Catello Maresca, Francesco Summa sindaco di Pimonte e don Nino Lazzazzara parroco di Pimonte.

“E’ stato un grande piacere organizzare e partecipare al convegno Il coraggio di vivere de il Forum dei Giovani di Pimonte.

I ragazzi mi hanno ringraziato, perché con il mio intervento hanno potuto incontrare Catello Maresca, simbolo per tutti noi della lotta alla mafia, emblema di giustizia ed onestà, e per me un grande amico” . Ha dichiarato Vincenzo Cirillo, fautore della tavola rotonda che ha poi aggiunto: “Era solo qualche mese fa quando questi giovani uomini e queste giovani donne mi hanno chiesto un aiuto per organizzare questo incontro. Ed io ho subito intercettato le loro esigenze e desideri accompagnandoli passo dopo passo in questa avventura. Posso dire che abbiamo fatto l’impossibile per mettere in piedi il convegno, il cui risultato è andato oltre ogni più rosea aspettativa”.

In sala una stracolma di persone erano presenti anche tanti di tanti amministratori locali, tra cui: Mafalda Attianese, Assessore alle Politiche Sociali ed Istruzione di Pimonte; Alberto Grosso, Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente di Pimonte; Pasquale Somma di Pimonte, Presidente del consiglio comunale di Pimonte; Luca Balestrieri, consigliere comunale e vicepresidente della comunità montana dei Monti Lattari; Davide Minieri, consigliere con delega allo sport ed alla cultura di Pimonte; Vincenzo Aiello di Pimonte, consigliere con delega al turismo e all’innovazione tecnologica di Pimonte; Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano; Antonio Scala, consigliere comunale di Gragnano; Costantino Peccerillo, Sindaco di Casola di Napoli; e Giosuè d’Amora, sindaco di Santa Maria la Carità.

Tutti i presenti hanno applaudito con gratitudine ed entusiasmo a questa bellissima iniziativa, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti dei Forum dei giovani di Gragnano e Agerola.

Durante la serata si è discusso di vari temi tra cui: fondi Pnrr intercettati dalla criminalità, influenze criminali tra giovani, risposte delle Istituzioni nei confronti della criminalità.

“E’ stato bellissimo vedere persone di tutte le età così partecipi e interessate alle tematiche trattate. Peppino Impastato , diceva “ La mafia uccide, il silenzio pure”, ed oggi la voce di tutti noi si è fatta sentire ed è stato davvero magnifico". Ha concluso Vincenzo Cirillo a margine della serata.