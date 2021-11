Il 3 dicembre, allo store Mondadori del Vomero, presentazione del libro-testimonianza "Coprimi le spalle".

Gabriella Nobile, mamma di due ragazzi africani adottati e fondatrice della onlus “Mamme per la pelle” ci accompagna nelle vite dei ragazzi con la pelle scura che vivono in Italia e in quelle dei loro coetanei bianchi che indossano la divisa. A parlare sono le vittime, ma anche gli Agenti di Polizia, attraverso le testimonianze di chi ogni giorno si scontra con il razzismo di un collega. Storia dopo storia, attraverso le loro voci, ci addentriamo in vissuti avventurosi talvolta tragici. Due entità che di solito non si rispettano e si temono finalmente si fermano ad ascoltarsi. Fuori dagli schemi, gli uni e gli altri scoprivano di parlare la stessa lingua ma soprattutto di essere alla ricerca della stessa cosa: appartenere ad una società più giusta. Coprimi le spalle si pone infatti l’obiettivo di abbattere i muri di pregiudizio e mancanza di ascolto, terreno fertile dell’odio.

