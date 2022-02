"Conversazioni sull'Origine dell'Uomo" al Museo Darwin Dohrn di Napoli

Nell'ambito delle manifestazioni della Settimana dell'evolizione, organizzate dalla Fondazione Anthon Dohrn, Museo Darwin e la Stazione Zoologica per celebrare Darwin e i padri dell'evoluzionismo, MERCOLEDI 9 FEBBRAIO alle ore 17:30 avrà luogo la presentazione del libro Conversazioni sull'Origine dell'Uomo 150 anni dopo Darwin (Edizioni Espera | Collana Espera Science | www.edizioniespera.com) il giornalista e musicologo Michelangelo Iossa dialogherà con l'antropologa e divulgatrice scientifica Flavia Salomone, curatrice del volume insieme al paleoantropologo Fabio Di Vincenzo.



Per molti anni ho raccolto appunti sull’origine o la discendenza dell’uomo, senza nessun intento di pubblicazione al riguardo, ma piuttosto con la determinazione di non pubblicare, in quanto pensavo che altrimenti avrei solo aggiunto pregiudizi contro le mie opinioni. Mi sembrava sufficiente aver indicato, nella prima edizione della mia “Origine delle specie”, che da questa opera si sarebbe irradiata luce “sull’origine dell’uomo e sulla sua storia”, il che implica che l’uomo deve essere incluso con gli altri esseri viventi in qualsiasi conclusione generale, per quanto riguarda il modo di comparire sulla terra.



Con questo incipit, nel 1871, Darwin pubblicava a Londra L’origine dell’uomo e la selezione in relazione al sesso (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex), completando quella rivoluzione iniziata più di dieci anni prima con L’origine delle specie, che ha definito il modo in cui gli uomini di oggi guardano se stessi e la natura. Per celebrare questo anniversario, Flavia Salomone e Fabio Di Vincenzo si sono spinti in un viaggio a ritroso nella riscoperta delle origini dell’essere umano, con la complicità di Pablo Echaurren, che ha donato alcune sue opere a corredo iconografico del volume. In totale sintonia con lo spirito dell’arte di Echaurren, gli autori hanno sostituito agli oggetti alcune parole chiave per comporre un lessico essenziale capace di legare l’opera di Darwin all’attualità della ricerca scientifica e filosofica sull’uomo e la sua origine. Attraverso le riflessioni scaturite da brevi conversazioni con diciannove importanti studiosi, si è cercato di restituire la complessità dell’essere umano e del suo rapporto con il mondo, dando voce al dibattito ancora vivo intorno al nostro divenire e al nostro essere umani, con le luci e le ombre di ogni esistenza, con i dubbi e le sfide di ogni creatura che quotidianamente cerca di ripristinare quell’equilibrio vitale che le permette di esistere. Tra tracce, corpi, pensieri ed emozioni si è provato, ancora una volta, a raccontare l’evoluzione dell’uomo con amore e gratitudine nei confronti della natura e della vita che tanto hanno ispirato l’opera di Darwin.



