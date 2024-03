A Napoli il convegno "La funzione delle scuole paritarie nel sistema scolastico campano"

Mercoledì 20 marzo alle ore 16.00, all'Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, la REeDI “Rete Educativa e d'Informazione” presenterà il convegno dal titolo “La funzione delle scuole paritarie nel sistema scolastico campano”.

Realizzato in collaborazione con le associazioni “Asprec”, “Sic” e “La tua voce”, l'evento prevede la partecipazione del presidente “REeDI” Carlo Nugnes; dell'esperto e gestore di scuole paritarie Mariano Conte; dell'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini; del direttore generale Usr per la Campania Ettore Acerra e del funzionario Usr Campania Angela Orabona. Con l'introduzione e le conclusioni del presidente Nugnes, l'incontro come si evince dalle anticipazioni fatte da Mariano Conte servirà pure per fare il punto della situazione su alcune problematiche che da anni affliggono il settore.

“Tra queste - come ha affermato il noto gestore del comparto delle scuole paritarie - le carenze relative agli asili nido comunali, penalizzati rispetto al resto d'Italia; la mancanza di personale; i contributi annui previsti per la scuola dell’infanzia inferiori rispetto ad altre regioni, del 30-40%”. Ancora - tra gli altri problemi che saranno illustrati da Conte. “Quelli riguardanti l’erogazione dei contributi previsti per le convenzioni delle scuole primarie; gli errati pagamenti degli anni scorsi e i fondi dedicati agli alunni diversamente abili con la Campania che non riceve nessun tipo di aumento nonostante l'incremento di alunni diversamente abili. Infine, a proposito di richieste, nell'intervento di Conte si parlerà della possibilità di interagire con gli uffici dell’USR e della possibilità negata di partecipare a qualsivoglia tavolo istituzionale in qualità di associazioni di categoria”.

Un incontro che si annuncia di grande interesse, quindi, quello previsto nella Sala Mimosa del noto albergo del Centro direzionale Isola E6. Un dibattito dal quale tutti si attendono risposte concrete e soluzioni.