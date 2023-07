Gaetano Manfredi e Antonio Limone al convegno "Napoli e l'Irpinia: Il Futuro Possibile"

Lunedì 17 luglio 2023 alle ore 18 presso la sede del circolo della stampa di Avellino, si terrà un importante convegno dal titolo:"Napoli e l'Irpinia: Il Futuro Possibile".

Il confronto sul rapporto fra Napoli e l'Irpinia promosso dall'associazione cattolici democratici Fausto Addesa, mira a esplorare e immaginare un futuro prospero e sostenibile per la città di Napoli e l'Irpinia.

Protagonisti dell'evento saranno Amalio Santoro, consigliere comunale di Avellino, Giuseppe Moricola, docente universitario dell'Ateneo L'Orientale di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Antonio Limone - Presidente dell'associazione Fausto Adesa.

“Napoli è la città in cui vengono ogni giorno a lavorare migliaia di persone dalla sua provincia e tantissime altre dall’Irpinia. In quest’ottica, è sempre più terra di snodo economico e culturale: il nostro compito deve essere allargare il 'raggio' di Napoli valorizzando tutte le altre realtà provinciali e regionali. Per questo sono molto contento di partecipare a questa iniziativa dell’ associazione Fausto Addesa perché occorrono sì investimenti in tema di formazione, innovazione e infrastrutture ma anche che si ritorni a parlare di cultura che, con la sinergia istituzionale, rappresenta il nostro faro”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Continuiamo nel nostro percorso per confrontarci su un tema interessante come il rapporto fra Napoli e l'Irpinia. Non è più possibile ignorare l'esigenza di costruire un nuovo equilibrio fra i territori, e per noi il sindaco di Napoli rappresenta un interlocutore di rilievo, essendo peraltro anche lui un esponente del mondo cattolico. Oggi Avellino e l'Irpinia rischiano di divenire una periferia della fascia costiera. Napoli vive un momento straordinario soprattutto per il turismo, ma per le zone interne quale futuro esiste? Troppi giovani che vanno via, che non tornano, e su questo un'associazione come la nostra è impegnata a riflettere” conclude Antonio Limone - Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Presidente dell’associazione Fausto Addesa.

Napoli e l'Irpinia, ricche di storia, cultura e bellezze naturali, rappresentano un patrimonio inestimabile per la Campania ma anche per il Paese Italia, tuttavia affrontano anche diverse sfide, tra cui la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle risorse locali e l'inclusione sociale.