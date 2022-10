Il 20 Ottobre, presso l’Aula Magna della “Vanvitelli” nel Complesso di Santa Patrizia, si terrà il Convegno organizzato dal MUSA “L’alba dei lumi nella scienza medica a Napoli nel bicentenario di Domenico Cotugno”.

Nato nel 1736, a Ruvo di Puglia, Domenico Cotugno a soli diciassette anni si trasferisce a Napoli per intraprendere gli studi in medicina che porteranno a numerose scoperte nell’ambito della medicina come: gli acquedotti del vestibolo e della chiocciola dell'orecchio interno, la prima descrizione del liquido celebro spinale e la sciatalgia.

Nella prima metà dell’Ottocento fu cittadino del Napoleonico Regno di Napoli durante il quale ricevette i maggiori onori come Primo Rettore dell’Università di Napoli.

Muore il 6 Ottobre del 1822 e in occasione del bicentenario della sua morte, l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” intende celebrarlo con un convegno che ripercorre le tappe principali della sua vita e della nascita della medicina moderna.



In occasione delle celebrazioni dal 17 al 24 Ottobre 2022 si terranno tre mostre parallele dedicate alla figura di Domenico Cotugno:



MUSA-Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Apertura straordinaria nel weekend del 22 e 23 Ottobre



Archivio Nazionale di Stato di Napoli-MIBAC

Esposizione dei documenti ufficiali di Stato inerenti la Medicina a Napoli nel Regno di Napoli (periodi Borbonici) e nel Regno di Napoli Napoleonico.



Biblioteca Universitaria di Napoli del MIBAC

Esposizione delle più importanti opere di anatomia umana del Settecento e del primo Ottocento; con particolare riguardo agli atlanti anatomici.