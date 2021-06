Le contaminazioni musicali nel Parco delle Terme

Quando le contaminazioni musicali del gruppo NeaCò incontrano le Terme Stufe di Nerone ecco un evento di mezza estate ricco di allegria e divertimento.



Il progetto Neapolitan Contamination propone i brani più celebri Napoletani in modo nuovo e particolarissimo.

L’ascoltatore viene condotto in un viaggio tra i continenti e gli stili musicali, dall’Europa al Medio Oriente, all’Africa centrale, fino al Nordamerica del gospel, del blues, del jazz e del funky, al Centroamerica del calypso, del reggae, della rumba, e giù giù fino al tango argentino.

Avreste mai immaginato un Surdato 'nnammurato che canta “Oje vita, oje vita mia” in blues? O che la fascinosa Brigida cui è dedicata la canzone A’ Tazza 'e cafè possa non essere di Napoli (dove si beve il migliore caffè del mondo) ma della Giamaica (dove cresce la migliore pianta di caffè del mondo)?

O, ancora, che i “guagliune e’ malavita” di Guapparia assomigliano a quelli di Fred Buscaglione?

Avreste mai pensato che il Take Five di Paul Desmond & Dave Brubeck – con il suo modernissimo ritmo di cinque/quarti – avrebbe potuto un giorno vestire le parole della più antica canzone napoletana, Te voglio bene assaje?



Tutto questo – e molto altro ancora – accade per effetto della Neapolitan Contamination.

L'evento si terrà nel parco terme delle Terme Stufe di Nerone.



Il biglietto si acquista direttamente presso le Terme, con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Biglietteria aperta dalle ore 20.00

Sarà aperto il punto ristoro dell'Agrumeto a partire dalle ore 20.00 per un'aperitivo, una pizza, un drink.

PREZZO BIGLIETTO EVENTO SPECIALE CONCERTO NEACÒ: € 15,00

