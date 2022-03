Nell’ambito della XVIII Settimana di azione contro il razzismo 2022, l’organizzazione non profit Cantiere Giovani propone un programma di attività di sensibilizzazione sui diritti umani e sociali attraverso l’arte, il gioco, la musica e il confronto attivo.

Dal 15 al 21 marzo, l’appuntamento è con “ContamiNapoli, settimana di azione contro il razzismo”, sette giorni per promuovere la parità di trattamento e contro le discriminazioni di razza, finanziati dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità. Attraverso laboratori interculturali, iniziative sportive, ludiche e artistiche, Cantiere Giovani propone un programma di attività, con lo scopo di far sperimentare la diversità a bambini, ragazzi e alla comunità in generale, in un confronto autentico per costruire nuovi modi dello stare assieme basati sulla condivisione, il rispetto e la cooperazione.

I primi quattro appuntamenti, con il patrocinio del Comune di Frattamaggiore, l’adesione delle Scuole Medie e Superiori del territorio e la collaborazione delle associazioni della Rete CSL, sono rivolti ai bambini. Il 15 marzo a Frattamaggiore, il 16 e il 17 a Frattaminore e poi il 19 a Casandrino, presso i centri “Il Cantiere dei Pirati” i ragazzi saranno coinvolti in “Destinazione Europa” un gioco di ruolo, ma anche un strumento educativo innovativo per parlare di migrazione superando pregiudizi sociali, contrastando processi di discriminazione e xenofobia. I giocatori ricevono l'identità di un migrante che ha come obiettivo il raggiungimento di una città europea partendo dall'Africa e dal Medio Oriente attraverso il mar Mediterraneo, affrontando gli innumerevoli ostacoli del viaggio, compresa la traversata. Il 17 marzo, presso il centro interculturale e di accoglienza per migranti “Centro Astalli Sud” a Grumo Nevano, il gioco sarà rivolto agli adulti, operatori e ospiti del centro.

La programmazione settimanale terminerà lunedì 21 Marzo nella Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali, con le OLIMPIADI ANTIRAZZISTE, una manifestazione che promuove lo sport come elemento di dialogo e confronto tra diversità. Dalle 10.00 alle 13.00, allo Stadio Comunale Pasquale Ianniello di Frattamaggiore, in collaborazione con le Scuole Medie e Superiori di Frattamaggiore: I.C. Capasso-Mazzini, S.S.S. "Massimo Stanzione", I.C. "G.Genoino", Liceo Classico e delle Scienze Umane "F.Durante", Liceo Scientifico "C.Miranda", ISIS "G.Filangieri", e IPIA “M.Niglio”, i giovani del territorio di diverse nazionalità si cimenteranno nelle varie discipline sportive rappresentando non una nazione, ma la propria squadra composta da atleti di diverse nazionalità.

Nella stessa giornata, alle ore 18.00, al Centro socio-culturale Il Cantiere (in Vico VI Durante Frattamaggiore), si terrà “Dai centri giovanili ai centri interculturali. Tecniche di animazione interculturale in contesti aggregativi" un seminario gratuito rivolto ad animatori sociali, mediatori culturali, insegnanti, dipendenti della pubblica amministrazione e cittadini. L’obiettivo è quello di condividere nuovi metodi e pratiche interculturali delle attività dei centri giovanili, come laboratori ludico-aggregativi e attività sportive e culturali, utilizzabili in diversi contesti, da quelli più formali come la scuola, a quelli informali. La partecipazione al workshop è gratuita con prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/24hkvREPYhEAzG8n8.

Al termine del seminario, alle ore 20.00, ContamiNapoli. Performance artistica partecipata tra musica e pittura, con Gunà Percussion. Melodie partenopee in dialogo con ritmi del west Africa, che ispireranno la realizzazione di un’opera pittorica sulla Napoli contemporanea. La musica diventa così fonte di ispirazione per il pubblico, che sulle note di melodie africane, diventa protagonista di una performance artistica.