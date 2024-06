Il Consolato del Bénin a Napoli presenta i progetti di cooperazione allo sviluppo per il 2025

Giovedì 20 Giugno 2024 alle ore 17:00, nella splendida cornice del Circolo Unificato dell’Esercito di Napoli – Comfopsud, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli nella persona del Console Giuseppe Gambardella presenterà i progetti di cooperazione allo sviluppo che saranno realizzati in Bénin nel corso dell’anno 2025.

Grazie al sostegno di numerosi donatori e all’appoggio del Governo Beninese, in particolare di S.E. il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Bénin e Sindaco di Cotonou Luc Setondji Atrokpo, si porterà a termine la costruzione in contemporanea di undici scuole e di dodici pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile su tutto il territorio nazionale, nonché la donazione di un ecografo per le donne in gravidanza.

Un programma di interventi ambizioso e di forte impatto sociale, in quanto promuove il progresso e garantisce i diritti umani basilari ai cittadini beninesi, al fine di favorire la crescita del capitale umano in loco e migliorare sensibilmente gli standard di vita.

L’evento, moderato dalla lodevole giornalista Cinzia Profita, avrà come protagonisti i benefattori e le Associazioni che lavorano sul campo oramai da molti anni e che si sono impegnate nuovamente per la realizzazione delle opere menzionate come:

- la Fondazione #PaoloVive rappresentata dal Presidente Lorenzo Pio Simeoli e dai suoi genitori i Dott. Carlo e Raffaella Simeoli, che con forte spirito di solidarietà hanno coinvolto gli imprenditori Giorgio e Salvatore Russo e la famiglia Baiano, i quali daranno il loro contributo per la costruzione di dieci moduli scolastici con rispettivi pozzi, al fine di incentivare l’istruzione e tutelare il benessere dei giovani beninesi, futuro dell’intera nazione.

- l’Associazione “Arcobaleno della Vita” presieduta dalla Dott.ssa Imma Pastena, la quale in occasione del suo matrimonio con il Vice Presidente Domenico Maione donerà un ecografo con l’obiettivo di garantire cure mediche di qualità alla popolazione locale;

- l'Associazione “Una Casa per la Vita” rappresentata dai Dott. Lorenza Lupaldi e Maurizio D’Alessio, i quali realizzeranno un pozzo per l’acqua potabile in un villaggio da identificare.

- i Dott. Gerardo Mecca ed Incoronata Romano, i quali hanno preso l’impegno di finanziare una scuola nel profondo nord del Bénin, precisamente a Banikoara;

- infine la Dott.ssa Rosa Simini che realizzerà un pozzo nel Comune di Comè e l’Associazione “Un Sogno per il Bénin presieduta dal Dott. Giuseppe Paladino, che come sempre svolgerà un ruolo di coordinamento delle attività.

Per quest’occasione il Console Giuseppe Gambardella ha dichiarato: “Ringrazio in primis il Direttore del Circolo Unificato dell’Esercito di Napoli – Comfopsud, il Tenente Colonnello Marco Pastore, ed ancor più il Comandante Forze Operative Sud, Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, per averci aperto le porte di questa prestigiosa e storica sede, fiore all’occhiello della nostra città partenopea.

Inoltre sono fiero di poter godere del sostegno e della dedizione di tanti cittadini ed associazioni, che collaborano alle nostre opere, e che considero degli eroi della vita di tutti i giorni, modelli di impegno etico-sociale che lottano per difendere i più deboli e da cui noi tutti dovremmo trarre insegnamento. Le parole, infatti, non sono sufficienti per esprimere la profonda gratitudine che nutro nei loro riguardi. Il nostro obiettivo è di ricercare ed esprimere nuove forme di cooperazione internazionale, in una prospettiva di coesione culturale e sociale. Sono grato a tutti

coloro che condividono i propositi di questo modus operandi all’insegna della moralità, dell’onestà e della solidarietà"