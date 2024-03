La conoscenza e il sapere: dialogo Rotary con il rettore Nicoletti

La conoscenza e il sapere possono essere potenti catalizzatori di solidarietà, permettendo alle persone di comprendere meglio le realtà altrui, di empatizzare con esse e di agire in modo informato e collaborativo per promuovere il bene comune. È a partire da questa convinzione che il Rotary Club Napoli Est ha organizzato per il prossimo 26 marzo un incontro dall'emblematico titolo "La conoscenza e il sapere".

La conviviale con coniuge, che sarà ospitata a partire dalle ore 20.00 al Grand Hotel Vesuvio (via Partenope 45, Napoli) mira a "illuminare il potere trasformativo dell'educazione e della solidarietà" nel nostro tessuto sociale.

L'incontro vedrà la partecipazione di un ospite d'eccezione in qualità di relatore principale: il Magnifico Rettore dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Già Segretario Generale della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Nicoletti è alla guida dell'ateneo campano dal 2020, e in anni complessi come quelli appena trascorsi si è distinto per un approccio fortemente orientato verso l'innovazione e il miglioramento, non solo in termini di ricerca e didattica ma anche nel rafforzamento del legame tra università e territorio, senza trascurare l'importanza della ricerca come motore di crescita culturale e l'impegno verso una maggiore sostenibilità ambientale, la tutela della salute, e la promozione dell'accesso all'istruzione e della cittadinanza attiva.

Con lui, oltre al promotore dell'iniziativa, presidente del Rotary Club Napoli Est e coordinatore del gruppo Partenopeo Angelo Coviello ci saranno i presidenti degli altri club Rotary coinvolti nella serata: Paolo Manieri (Napoli Chiaja), Umberto Patroni Griffi (Napoli Parthenope), Marcello Picone (Napoli Castel Sant'Elmo), Peppe Ventrella (Napoli Sud Ovest). Previsti i saluti del Governatore del Distretto Rotary 2101 Ugo Oliviero.

"Nell'era dell'informazione in cui viviamo, riconosciamo che l'accesso alla conoscenza e al sapere non è solo un diritto fondamentale, ma anche un pilastro essenziale per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale", spiega Angelo Coviello. Che continua: "Attraverso questo incontro, aspiriamo a esplorare le modalità con cui l'istruzione può fungere da catalizzatore per la solidarietà globale, promuovendo un dialogo inclusivo e costruttivo tra le diverse parti della nostra comunità. Il Rotary Club Napoli Est, insieme al gruppo Partenopeo, si impegna a sostenere iniziative che favoriscano la comprensione reciproca e l'azione collettiva verso obiettivi comuni".

"In un momento in cui l'accesso alla conoscenza e al sapere è cruciale per il progresso sociale, è fondamentale sottolineare l'importanza dell'educazione come strumento per promuovere la solidarietà globale", gli fa eco il governatore Ugo Oliviero. "Il Rotary Club Napoli Est e il gruppo Partenopeo dimostrano un impegno esemplare nel promuovere un dialogo inclusivo e costruttivo attraverso l'istruzione. Sono orgoglioso di sostenere questa iniziativa che incarna i valori rotariani di servizio e solidarietà, e che spero possa ispirare altri a seguire il loro esempio nel costruire un mondo più giusto e sostenibile".

"Crediamo fermamente che, promuovendo la conoscenza e il sapere, possiamo costruire ponti di solidarietà che superano le barriere culturali, economiche e sociali", afferma il presidente del Rotary Club Napoli Chiaja Paolo Manieri. "Insieme possiamo ispirare un futuro in cui l'educazione e la solidarietà camminano mano nella mano", prosegue il presidente del club Rotary Napoli Parthenope Umberto Patroni Griffi. "Anche attraverso queste iniziative possiamo guidare il cammino verso un mondo più giusto, equo e sostenibile, nel pieno rispetto di quella che è la missione e di quelli che sono i valori rotariani", ricorda Marcello Picone, presidente Rotary Club Napoli Castel Sant'Elmo. "Conoscenza e sapere sono valori fondanti della nostra città e della nostra comunità. Rimetterli al centro del dibattito è quasi un dovere per i nostri club", chiude il presidente Rotary Club Napoli Sud Ovest Peppe Ventrella.