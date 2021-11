LE CONNESSIONI INATTESE 2021

INCROCI, ULISSE, MELUSINA

con il Patrocinio della Regione Campania, della Città di S. Giorgio a Cremano e del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.



PROGRAMMA: Ore 10.00 – 13.00 ONLINE sul canale di Le Connessioni Inattese

https://youtube.com/user/connessioni



Modera: Roberto GERMANO (Fisico, CEO PROMETE S.r.l, Presidente Associazione ALTANUR)



Auguri a VITTORIO ELIA, per il suo 80° compleanno.

Il chimico della “Federico II” di Napoli, che ha rivoluzionato e sta rivoluzionando gli studi sull’acqua nel suo lavoro ultraventennale sull’argomento.

AUGURI da LUC MONTAGNIER (Premio Nobel per la Medicina)

VIDEO INTERVENTO di GERALD H. POLLACK (Prof. Bioingegneria - Univ.Washington,USA)



La guerra che verrà.

MARGHERITA FURLAN (Direttore casadelsole.tv)

Si è costruito uno scenario da "fine del mondo”. Miliardi di persone sono state impaurite e intimidite, affinché non possano più reagire. La formattazione delle menti e la manipolazione dell'ignoranza raggiungono ora vette a volte abissali. Questo è il modo in cui un mondo finisce. Ma dinanzi a noi c’è tutto il potenziale umano e intellettivo della vita. A noi la costruzione di un nuovo uomo, più felice che mai.



Uomini e creature teriomorfe: il mito medievale di Melusina.

GIUSEPPE GERMANO

(Professore Ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica

Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli " Federico II ")

Verrà effettuata una disamina di alcune delle tradizioni medievali circa il mito di Melusina, con un tentativo di ricollegarlo ai più diffusi mitologemi in auge fra mondo classico e moderno per una sua interpretazione psico-sociologica.



L’omeostasi elettromagnetica: la danza delle specie viventi.

ANTONELLA DE NINNO (Fisica, ricercatrice ENEA)

Non è solo la chimica a determinare il funzionamento degli esseri viventi e le loro interazioni, anche l'elettromagnetismo fa la sua parte. Questo pone in una prospettiva completamente nuova la valutazione degli effetti dei campi elettromagnetici sulle comunità umane ed animali.



Macchine che sbagliano, ovvero Pensieri Inattesi.

GIUSEPPE VITIELLO

(Prof. Onorario Fisica teorica, Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello", Univ. di Salerno)

I cervelli naturali hanno il privilegio di essere “macchine che sbagliano”, se così si può dire, usando impropriamente la parola “macchina” per la materia vivente. Verrà discusso il ruolo del caos deterministico nella dinamica cerebrale che dà al cervello la possibilità di rispondere con flessibilità ai vincoli esterni, generando "novità" e pensieri "inattesi".



Ulisse e Melusina, il riflesso di un cammino circolare.

ELEONORA FANI

(Psicologa, Psicoterapeuta interattivo-cognitiva, autrice, sceneggiatrice, YouTuber)

Melusina, signora del tempo, incontra Ulisse, l’eroe dell’eterno ritorno, colui che annoda il futuro al passato e vince l’illusione retta dalla sorella Morgana.



OSPITI ONLINE DUE IMPORTANTI SCIENZIATI: POLLACK e MONTAGNIER

INVIANO AUGURI AL NOSTRO VITTORIO ELIA

(Ricercatore del Dipartimento di Chimica dell'Università Federico II di Napoli e già docente di Chimico-Fisica e di Elettrochimica)



GERALD H. POLLACK

Professore di Bioingegneria presso Università di Washington



Gerald Pollack è fondatore della rivista scientifica ‘Water’. Grande comunicatore, è conosciuto in tutto il mondo per il suo impegno nel contrasto ai dogmatismi. Autore del famosissimo libro “La Quarta Fase dell’Acqua” un entusiasmante viaggio alla scoperta di un mondo nascosto pieno di intensa attività fisica. È riconosciuto come un'autorità internazionale in campo scientifico e ingegneristico.



LUC MONTAGNIER

Premio Nobel per la Medicina



Biologo e virologo francese, cofondatore della "Fondazione mondiale per la ricerca e prevenzione dell'AIDS.

Ha diretto per molti anni l'Istituto Pasteur di Parigi ed ha vinto il Premio Nobel per la medicina nel 2008.



Si apre, in questo modo, una importante strada per la rilevazione di infezioni batteriche croniche nell’uomo e negli animali.