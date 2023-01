Francia, Italia e Stati Uniti insieme per la Musica dal vivo di qualità: ecco il nuovo evento ideato da Format creators in collaborazione con Winehouse, spazio che mette cura e attenzione al buon cibo e al beverage difatti nello stesso è presente un'enoteca con tanti prodotti ricercati.



Ogni sera un concerto e per il 14 gennaio l'appuntamento è con il ConnecTrio:

- Angelo Della Valle (chitarra elettrica)

- Romain Labaye (basso elettrico)

- Matteo De Vito (batteria)



E' necessaria la prenotazione al numero:

366 5058831, l'ingresso è gratuito.

‘ConnecTrio’ nasce dall’unione di tre musicisti provenienti da diverse parti del mondo (Stati Uniti, Francia, Italia) uniti dal forte interesse per la musica jazz/fusion e per l’estemporaneità musicale.

Il trio ripropone brani di artisti che hanno calcato la scena internazionale a partire dagli anni 70/80, come ad esempio: Weather Report, Micheal Brecker, Scott Henderson, Herbie Hancock, fino ai più contemporanei Wayne Krantz, Aaron Parks, Lionel Loueke.