A Napoli il congresso nazionale di Criminologia e Scienze Forensi

Il 16 Dicembre 2023, presso l’Hotel Ramada di Napoli, si terrà il 2° congresso nazionale di criminologia e scienze forensi, organizzato dalla Forensic Science Academy (FSA), accademia internazionale di criminologia e scienze forensi. La mission principale della FSA è quella di ricreare un nuovo modello formativo e scientifico, concreto e pratico che parta dalla progettazione, dalla ricerca e dalle indagini sul campo in materia, per finalità di prevenzione e di gestione di condotte antisociali. Mirando sempre più ad essere un punto di riferimento in formazione e consulenza, in Italia ed a livello internazionale.

Il Congresso strutturato in tre workshop didattico/scientifici tenuti sia in presenza che in video conferenza in ambito Criminologico e Criminalistico pone l’attenzione sullo studio delle principali tecniche di indagine attraverso l’analisi di casi concreti nonchè sugli aspetti pratici dei modelli applicativi della giustizia riparativa e del linguaggio non verbale come da protocollo SPIC creato, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare. Saranno diffusi i risultati delle ricerche sviluppate dell’accademia e dai suoi docenti. Verranno affrontati e approfonditi gli aspetti pratici deontologici e le competenze tecniche necessarie finalizzate a illustrare ai partecipanti una corretta metodologia di approccio volta a scongiurare errori giudiziari che possano compromettere gli esiti dell’intera indagine. Saranno presentati inoltre i nuovi 3 Poli Didattici dell’accademia in Campania diretti da Vittorio D’Aversa, Francesco Chirico e Rosario Visione, le ultime pubblicazioni editoriali in materia ovvero il nuovo libro della Dott.ssa Giovanna De Feo in tema di Revenge Porn e le nuove riviste di settore: la rivista scientifica internazionale di Biologia e Scienze Forensi “The Journal of The European Society for Forensic Science – EU.S.F.S.” e la rivista divulgativa Criminologia Italia.



Programma



Presentazioni Editoriali:

The Journal of The European Society for Forensic Science – EU.S.F.S.

Rivista Scientifica Internazionale – di Forensic Science

Relaziona Dott. Eugenio D’Orio Biologo Forense

Libro – Il revenge porn. La diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti di Giovanna De Feo

Ore 9.30/11.30 WORKSHOP – Domenico Piccininno / Maria Rosaria Spinelli



Analisi del linguaggio non verbale, soft skill e tecniche di comunicazione

Quale importanza riveste la comunicazione non verbale nella comunicazione umana? Ognuno di noi si dirige all’interpretazione delle informazioni emotive di chi abbiamo di fronte. Gli stati emotivi sono alla base delle intenzioni, delle motivazioni, della personalità e conseguentemente dei comportamenti umani. Durante le masterclass i relatori affronteranno le strategie per rendere più efficace una delle soft skills più richieste dai recruiter ovvero la comunicazione efficace. Attraverso la presentazione del protocollo sperimentale SPIC, costituita da role play creati e rivisitati dalla dott.ssa Maria Rosaria Spinelli e dal dott. Domenico Piccininno, gli interessati potranno partecipare a laboratori pratici analizzando le principali tecniche scientifiche di Comunicazione e linguaggio non verbale utili a livello sociale e professionale. Abilità che acquisite saranno fondamentali nelle interrelazioni caratterizzando e migliorando il dominio professionale e quello personale utilizzando scientificamente gli indicatori non verbali come dati per ampliare la base informativa. Al termine delle masterclass i relatori esporranno i risultati di ricerche e indagini condotte su alcuni campioni di partecipanti.



Ore 11.30/13.30 WORKSHOP – Elisabetta Sionis / Maria Teresa Giglio (Madre di Tiziana Cantone)

Revenge Porn, divulgazione illecita di filmati e immagini intime: Il caso di Tiziana Cantone

Il fenomeno della pubblicazione su Internet di foto o video sessualmente espliciti, senza il consenso dei soggetti immortalati, è noto col termine anglosassone revenge porn, Sovente questo genere di immagini e filmati sono realizzati con l’accordo della persona ritratta, ad esempio nell’ambito di momenti intimi consensuali, mentre la sua diffusione illecita avviene tramite la rete, con la messaggistica istantanea o attraverso i social network al fine di nuocere, umiliare o ricattare la vittima. Negli ultimi anni, il fenomeno è cresciuto in maniera esponenziale e riguarda anche motti minorenni: si stima che in Italia, le vittime di revenge porn siano oltre due milioni. Non di rado, la divulgazione di immagini sessualmente esplicite è strettamente correlata al sexting e spesso sfocia nella sextorsion. La Legge n 69/2019 ha introdotto il codice rosso a tutela delle vittime di atti persecutori, violenza domestica e di genere, mentre le condotte criminose individuate nel cosiddetto revenge porn sono disciplinate dall’art. 612 ter del codice penale. Sarebbe auspicabile che entrambe le novità normative fossero applicate contestualmente al fine di garantire il fattivo contrasto a quella che ad oggi è una vera e propria piaga sociale.

Durante il workshop, apporterà il suo prezioso contributo la Signora Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, vittima di revenge porn, tragicamente deceduta e per la cui morte è attualmente in corso una indagine per omicidio a carico di ignoti. L’obiettivo dei relatori è di carattere informativo/formativo e si propone il fine di sensibilizzare l’uditorio nei riguardi di un problema ancora troppo sottovalutato e spesso mal gestito sia in ambito sociale che istituzionale.

Ore 14.00/16.00 WORKSHOP – Criminologia dalla scena del crime alla perizia di parte analisi e tecniche



Dott. Maurizio Saliva – Medico Legale

Specialista Medicina Legale

Coordinatore Guardia Necroscopica ASL NA 3 Sud