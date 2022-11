A Napoli il Congresso dell’Accademia Limpe-Dismov per la ricerca sul Parkinson

Numerose sessioni plenarie; tante collaborazioni con altre società scientifiche; tantissimi premi scientifici; borse di studio quasi raddoppiate grazie al sostegno di FONDAZIONE GRIMALDI ONLUS, FONDAZIONE ACHILLE SCUDIERI e FONDAZIONE SANTA MARIA del POZZO; aziende del territorio che per la prima volta “scendono in campo” per sostenere la ricerca sulla malattia di Parkinson durante la tre giorni del Congresso.

Questo e molto altro durante l’8° Congresso Nazionale dell’Accademia LIMPE–DISMOV, società scientifica di riferimento per lo studio della Malattia di Parkinson e dei Disturbi del Movimento, che chiama a raccolta ogni anno i massimi esperti nazionali e internazionali su queste patologie e che quest’anno si svolgerà a Napoli presso la Mostra d’Oltremare il 16/17/18 novembre 2022.

LE SESSIONI DEL CONGRESSO

SESSIONI PLENARIE

Alcune di queste sessioni sono incentrate sul riconoscere o delineare quali siano i principali avanzamenti nei meccanismi che sottendono l’origine delle malattie, in particolar modo nella malattia di Parkinson, ma anche Distonie e

altri disordini del movimento, per migliorare e personalizzare la gestione quotidiana dei pazienti.

Inoltre, alcune sessioni plenarie vedranno una collaborazione interdisciplinare con altre società scientifiche per arrivare alla gestione e al miglior inquadramento diagnostico di patologie di confine. Tra i protagonisti: l’Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze, con la quale si discuterà dei rapporti che possono collegare il Parkinson e la Demenza o, in linea generale, il Parkinson con altre malattie neurodegenerative; la Società Italiana di Neurochirurgia con la quale si affronterà un capitolo ancora molto poco conosciuto che riguarda la diagnosi e il trattamento dell’Idrocefalo occulto normoteso.

Da alcuni anni, poi, emerge sempre di più il ruolo dell’autoimmunità e del sistema immunitario nella patogenesi di alcune malattie e alcuni disordini del movimento. Una delle sessioni, infatti, sarà incentrata su tutte quelle patologie che riconoscono come meccanismo scatenante un’alterazione dei processi o dei meccanismi di autoimmunità.

Un altro gap da dover colmare nell’ambito della diagnosi della Malattia di Parkinson e Parkinsonismi è la stretta necessità di trovare dei biomarcatori che possano aiutare il clinico nella quotidianità e nel processo di diagnosi della Malattia di Parkinson e altri Parkinsonismi.

La diagnosi di Parkinson e Parkinsonismi è una diagnosi clinica che a volte, in un numero non poco rilevante, necessita di una conferma grazie all’utilizzo di biomarcatori. I biomarcatori di Risonanza Magnetica e di Imaging molecolare sono attualmente tra i biomarcatori emergenti nello scenario della Malattia di Parkinson e Parkinsonismi. Una delle sessioni plenarie sarà dedicata, infatti, proprio all’approfondimento e alla conoscenza di questi biomarcatori e del loro ruolo anche in questo caso nel meccanismo e quindi nel determinismo della comparsa della malattia, nel monitoraggio del follow up e nella progressione della malattia e in alcuni casi anche come biomarcatori terapeutici.

Non mancheranno le conferenze didattiche, cioè argomenti di particolare interesse che sono stati scelti dal consiglio scientifico e che rappresentano argomenti di confine collegati a disordini del movimento come, ad esempio, il rapporto tra Epilessia e Parkinson; tra disturbi psichiatrici e Parkinson; tra particolari malattie rare che potenzialmente sono anche trattabili, come le malattie lisosomiali, e il Parkinson.

SESSIONI GIOVANI

La sessione giovani e il progetto Giovani e Ricerca dell’Accademia LIMPE – DISMOV prevedono inoltre il finanziamento di 25 borse di studio di partecipazione riservate a giovani neurologi under 35 che hanno presentato contributi scientifici di particolare rilevanza e che verranno discussi e presentati durante il congresso.

Il progetto ‘Giovani e Ricerca’ e la conseguente sessione dedicata ai giovani neurologi quest’anno ha visto per la prima volta il supporto da parte di tre Fondazioni impegnate quotidianamente nel supporto all’attività di ricerca e di promozione nell’ambito della salute: la FONDAZIONE GRIMALDI ONLUS, la FONDAZIONE ACHILLE SCUDIERI e la FONDAZIONE SANTA MARIA DEL POZZO hanno, infatti, sostenuto economicamente il progetto Giovani e Ricerca consentendo a questi giovani neurologi di presentare i loro contributi durante l’8° Congresso Nazionale.

SESSIONI IN COLLABORAZIONE CON SOCIETA’ SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI

Nell’ambito delle sessioni in collaborazione con altre Società scientifiche troviamo l’importante collaborazione con la società scientifica internazionale FNDS Functional Neurological Disorder Society, che si occupa dei Disordini del Movimento Funzionali. I Disordini del Movimento Funzionali rappresentano uno delle principali aree di recente approfondimento clinico e terapeutico e, nell’ambito del Congresso, vedranno i principali ricercatori internazionali confrontarsi sulle ultime scoperte nel campo dell’inquadramento clinico, della comunicazione della diagnosi e su quale sia il corretto approccio terapeutico nei pazienti che soffrono di tali disturbi.