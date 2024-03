Concerto di Pace 'Life for Gaza': al Caffè Arabo gli esiti della raccolta fondi

Venerdì 22 marzo alle 11 appuntamento al Caffè Arabo in piazza Bellini a Napoli per una conferenza stampa in cui verranno illustrati gli esiti della raccolta fondi lanciata con l’iniziativa “LIFE for GAZA”, il concerto di pace per sostenere aiuti umanitari da destinare alle terre della Palestina che si è tenuto lo scorso 25 febbraio al Palapartenope. Inoltre saranno comunicate alcune delle future attività di solidarietà per le vittime palestinesi.

Interverranno Omar Suleiman, referente della comunità palestinese in città, e Luigi de Magistris in qualità di rappresentante del comitato dei garanti che include, fra gli altri, l’attrice Laura Morante, il regista Mario Martone, l’attore Lino Musella, padre Alex Zanotelli, Nicola Quatrano e Francesco Romanetti.