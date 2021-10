“Il patrimonio sommerso: dalla scoperta alla valorizzazione”, conferenza ai Giardini la Mortella

Ai Giardini la Mortella di Ischia si rinnova l’appuntamento con l’archeologia: sabato 23 Ottobre alle ore 11:00 la sala recite ospiterà la conferenza “Il patrimonio sommerso: dalla scoperta alla valorizzazione” a cura del Museo del Mare di Ischia. L’incontro sarà incentrato sul rapporto tra il patrimonio archeologico sommerso e le attività di fruizione e valorizzazione ad esso connesse.

La scoperta archeologica di un relitto, di una struttura portuale o di un manufatto antico è il momento iniziale di un percorso di crescita che vede il coinvolgimento non solo degli specialisti in sinergia con quanti collaborano alla fruizione di tutte le attività legate al mare, ma anche della popolazione che diventa erede e custode di questo straordinario patrimonio. Nasce quindi un nuovo approccio alla valorizzazione dei beni culturali sommersi: un patrimonio capace di raccontare l’evoluzione del rapporto dell’uomo con il mare, da sempre via preferenziale nella veicolazione di idee, oggetti e uomini.

E Ischia, come noto, custodisce un inestimabile patrimonio archeologico, che merita sempre più un ruolo da protagonista nell’offerta culturale dell’Isola.

Nella splendida cornice della Mortella, già immersa nel suggestivo foliage autunnale, i lavori prevedono i saluti iniziali da parte del Dott. Vincenzo Ferrandino, Sindaco di Ischia, della Dott.ssa Alessandra Vinciguerra, Direttrice dei Giardini La Mortella, della Prof.ssa Odette Del Dotto, Presidente del Museo del Mare e della Presidente dell’Associazione AiParc Caterina Mazzella. Per i relatori, interverranno la Dott.ssa Barbara Davidde, Soprintendente del Mare, e la Prof.ssa Rita Auriemma, docente di Archeologia Subacquea presso l’Università del Salento, che presenteranno il Project UNDERWATERMUSE. Moderatrice, la dott.ssa Mariangela Catuogno.

La Fondazione William Walton è lieta di ospitare questo importante momento di divulgazione che testimonia ancora una volta quanto fondamentale e strategico risulti il ruolo della cultura nell’identità di Ischia: un valore di cui l’isola deve essere consapevole e su cui puntare per attrarre un turismo sempre più di qualità. Fondamentale in questo senso, la sinergia tra le principali istituzioni dell’Isola e gli attori culturali che vi operano, nell’ottica di una visione condivisa e partecipata.

Per partecipare all’evento occorre prenotare al numero 081-986220 - In ottemperanza alle disposizioni anti Covid, il pubblico dovrà mostrare il Green Pass per accedere in sala.