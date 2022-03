A Napoli la 5a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso Rigido

ANPE - Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido - organizza la 5a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido che si svolgerà a Napoli, il 12 Maggio 2022, al Centro Congressi Città della Scienza.

La Conferenza, giunta alla sua quinta edizione, ha una cadenza biennale e gli incontri precedenti, nel 2013 a Peschiera del Garda, nel 2015 a Bologna, nel 2017 a Milano, nel 2019 a Roma hanno suscitato un notevole interesse, sia per il livello delle relazioni presentate e sia per la particolare formula adottata che comprende, in un unico evento, tutti i protagonisti della filiera dell’efficienza energetica e del mondo del poliuretano: dalle aziende produttrici di materie prime ed impianti, a quelle di trasformazione e applicazione, fino ai progettisti e alle imprese del settore.



Il progetto della Conferenza prevede un’organizzazione itinerante e per l’edizione del 2022 è stata selezionata la città metropolitana di Napoli e il Centro Congressi della Città della Scienza. Una scelta che rispetta la caratteristica itinerante della Conferenza e che intende sottolineare, dalla Città della Scienza, l'importanza dei progetti di riqualificazione di aree industriali dismesse e la loro trasformazione in centri di promozione e divulgazione culturale e incubatori di progettualità innovative.

La riconversione dell'area industriale di Bagnoli, occupata in larga parte dall'ex Italsider, inizia nel 1993 quando la Fondazione IDIS avvia i lavori per la realizzazione della Città della Scienza. Un progetto ambizioso, che ha incontrato numerosi ostacoli e che non può ancora oggi dirsi completamente concluso, ma che rappresenta, con forza, la volontà di sostenere la cultura scientifica e tecnologica.

L'idea della Città della Scienza è nata durante la prima edizione della manifestazione "Futuro Remoto". Da questa suggestione ha origine il titolo scelto per la quinta conferenza: OGGI per DOMANI. Perché ci auguriamo che il futuro sia davvero dietro l'angolo.

La Conferenza si propone come momento di incontro e aggregazione tra i diversi soggetti che compongono la filiera dell'efficienza energetica: dalle Università, agli Istituti e Laboratori di ricerche e prove, alle industrie produttrici, ai progettisti, alle imprese di costruzione, e proprio per la molteplicità dei soggetti coinvolti, sarà articolata in due Sale Tematiche ed una sala Focus Time i cui cui lavori saranno coordinati da docenti universitari esperti delle materie.

Le Sale saranno dedicate ai temi:

Città Efficienti

Chairmen Prof. M. Imperadori (Politecnico Milano) e Prof. P. Romagnoni (IUAV Venezia)

Destinato ai progettisti, agli applicatori ed alle imprese di costruzione, svilupperà tematiche di natura prestazionale ed applicativa con una particolare attenzione per gli edifici ad altissime prestazioni energetiche (Efficienza Energetica, Sistemi Costruttivi, Modalità Applicative) e per la riduzione degli impatti ambientali.



Tecnologia Sosenibile

Chairman Prof. M. Modesti (Università Padova)

Rivolto principalmente alle industrie produttrici, tratterà temi relativi all'evoluzione delle schiume poliuretaniche, alla loro caratterizzazione in base alle norme tecniche in vigore ed allo sviluppo impiantistico e tecnologico.



Focus Tematici

Mattina: sostenibilità e circolarità

Pomeriggio: sicurezza e prevenzione incendi



Durante la Conferenza verrà inoltre allestita un’area dedicate a:

- presentazione di ricerche o progetti sviluppati da studenti universitari o giovani ricercatori che potrannno illustrare scopi e risultati dei loro lavori. Gli elaborati saranno valutati, e premiati, dal Comitato Scientifico formato da docenti universitari e da cultori della materia.

- una piccola area espositiva destinata alla presentazione di particolari soluzioni o prodotti delle Aziende del settore.



La Conferenza prevede inoltre l’allestimento di desk informativi destinati alle Aziende del settore e l’esposizione, in un’apposita area, dei più significativi studi e progetti di ricerca sviluppati da studenti universitari o giovani ricercatori. Gli elaborati pervenuti saranno valutati, e premiati, dal Comitato Scientifico della Conferenza formato dai Chairmen e da cultori della materia.



Tutte le informazioni relative all'evento sono disponibili all'interno del sito www.conferenzapoliuretano.it