Conferenza "Catene nella mente" con lo scrittore Stefano Re e il professor Guido Cappelli

Sabato 27 gennaio alle ore 16.00, presso la sala conferenze San Tommaso d’Aquino all’interno del Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli, si terrà la conferenza dal titolo “Catene nella mente”, con lo scrittore Stefano Re e il professor Guido Cappelli dell’Università L’Orientale di Napoli.



I due relatori spiegheranno in che modo il linguaggio dei social e dei media in genere sia in grado di influenzare il pensiero di ciascuno di noi.



Per info e prenotazioni: ancoraitaliacampania@gmail.com