Al Centro Commerciale Vulcano Buono dal 31 luglio vinci un mare di saldi!

Al Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola sono finalmente arrivati i saldi: un’occasione unica per scoprire le migliori offerte dell’estate e rilassarsi al fresco nei negozi in Galleria.

Ma c’è anche un’altra novità che farà felici tutti gli appassionati di shopping: dal 31 luglio al 23 agosto a Vulcano Buono c’è il grande concorso “Vinci un mare di saldi”. Partecipare è semplicissimo: basta effettuare un acquisto di almeno 10€ nei punti vendita del Centro per ricevere una o più cartoline e vincere tantissimi buoni acquisto. Tra tutti i partecipanti, entro il 15 settembre 2020 saranno estratti i fortunatissimi vincitori dei superpremi finali: 2 shopping card da 1.000€ da spendere insieme ad un Personal Shopper!

Tanti sconti in vista e tanti premi in palio: l’estate al Centro Commerciale Vulcano Buono è davvero una meraviglia. Ed ora non vi resta che dare la caccia alle offerte e poi… tentare la fortuna! Vi aspettiamo a Nola, in Via Boscofangone.

